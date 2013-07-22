ساماندهی وضعیت تاسیسات شهری از دشوارترین بخش های پروژه جماران بود

به گزارش خبرگزاری مهر ،سید محمد جواد شوشتری،اصلاح تاسیسات شهری را عمده ترین اقدام در جریان بهسازی محور این محله دانست و گفت: کل پروژه بهسازی و ساماندهی پروژه جماران در 8 هزار و 800 متر مربع آغاز شده و در فاز اول که شامل آماده سازی خیابان حسنی کیا از غرب تا بیمارستان قلب بوده، یک هزار و صد متر از پروژه به بهره برداری رسید.

وی با بیان اینکه عملیات بهسازی محور اصلی جماران اردیبهشت ماه به اتمام رسید، ادامه داد: در فاز دوم حدود سه هزار متر مربع از پروژه به اتمام رسید و فعالیت هایی که در کوچه عرفانی و میدان امیدیان انجام شد هر کدام به طول 1150 و 700 متر مربع بود.

شوشتری با تاکید بر اینکه برای پیشبرد پروژه نیازمند تملک و آزادسازی تعداد از املاک بودیم، افزود: اصلاح تاسیسات شهری در محور اصلی جماران مشکل ترین و عمده ترین کار انجام شده در این پروژه به شمار می رود.

به گفته مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران، قبل از اجرای عملیات کف سازی دراین محور، تاسیسات شهری همچون لوله های آب، گاز و کابل های برق اصلاح شد و کابل های هوایی متعددی دراین محور وجود داشت همچنین کابل های مخابراتی در عمق کم، جاگذاری شده بودند و طی سال ها نیز روی آن را لایه های آسفالت پوشانده بود که باعث ایجاد وضعیت نابسامانی شده بود که تمامی این موارد در بهسازی پروژه انجام شد.

شوشتری به همکاری دستگاه های مربوطه و فرمانداری شمیرانات در اصلاح تاسیسات اشاره کرد و افزود: در جریان نوسازی تاسیسات، داکت و غلاف ایجاد شد تا نیاز 10 سال آینده این محور برای ایجاد تاسیسات را نیز به راحتی برآورده کند.

او با تاکید بر اینکه نوسازی تاسیسات شهری دراین محور، از جمله اقدامات خوبی بود که پیش از عملیات کف سازی به اجرا درآمد، در مورد فاز دوم این پروژه، گفت: فاز دوم شامل برنامه میان و بلند مدت است که ایجاد فضای فرهنگی در باغ ایرانی و خسروشاهی، از جمله برنامه های آن خواهد بود.

ایجاد میدان امیدیان به شکل میدان با طرح آبنما طبق طرح تفضیلی محور و شکل گیری پاتوق محله از موضوعاتی بود که شوشتری به آن اشاره کرد و ادامه داد: در مرمت دیواره‌ها و کف‌سازی خیابان‌ها، هویت گذشته جماران را در نظر گرفته ایم و در واقع تلاش کردیم نوع مرمت‌هایی که در جماران صورت می‌گیرد با فضای کالبدی محله همخوانی داشته باشد و به طور کامل در خور شان محله جماران باشد.

به گفته او محله پرآوازه و خوش نام جماران با ویژگی‌های طبیعی، تاریخی، فرهنگی و اجتماعی، با برنامه‌ریزی‌های مدیریت شهری طی سه دوره کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت ساماندهی و بهسازی می‌شود.