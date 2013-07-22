قرص آهسته رهش برای نخستین بار در کشور توسط متخصصان همدانی اختراع شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رنجبر ضرابی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه ایران چهارمین کشور دارای این علم در دنیا است، افزود: ایران پس از کشور های آمریکا، انگلیس و فرانسه در رده کشور های دارای این علم قرار گرفت.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان افزود: قرص آهسته رهش کار آزاد شدن مواد معدنی در بدن دام در مدت زمان نسبتا طولانی را انجام می دهد.

وی با اشاره به اینکه این قرص به تولید انبوه رسیده است، ادامه داد: از قرص ها استفاده و عملکرد آن دیده شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان با اشاره به اینکه قبلا این قرص از خارج کشور وارد می شد، بیان کرد: تولید این قرص موجب جلوگیری از خروج ارز از کشور شده است.

رنجبر ضرابی ادامه داد: قرص آهسته رهش نسبت به نوع خارجی خود به قیمت مناسبی عرضه می شود.

وی در خصوص اثرات این قرص گفت: مواد معدنی مورد نیاز دام که حدود چهار تا شش درصد نیاز دام است توسط این قرص در معده دام قرار می گیرد و در مدت چهار تا هشت ماه رها می شود.

ضرابی ادامه داد: اگر دام سالی دو بار از این قرص استفاده کند تمام مواد معدنی مورد نیاز خود را تامین می کند.

وی با بیان اینکه استفاده از این قرص باعث سلامت دام می شود، اظهار داشت: مخترع این قرص ها یکی از استادان دانشگاه بوعلی است.

وی بیان کرد: این طرح مدال های جهانی زیادی دریافت کرده و به اسم استان همدان و شخص آقای عربی ثبت اختراع شده است.

ضرابی ادامه داد: تولید این قرص ایران را می تواند به عنوان چهارمین تولید کننده در دنیا مطرح کند.