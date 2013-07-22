کاهش 67 درصدی ترانزیت میوه های تازه از مرکز قرنطینه هرمزگان به کشورهای دیگر

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز ترابی زاده بیان داشت: در دو ماهه نخست امسال در مجموع 52 هزارو 300 تن انواع محصولات کشاورزی با نظارت مراکز قرنطینه ای این سازمان به خارج صادر شده است.

ترابی زاده اظهار کرد: این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 155 درصد افزایش داشته است.

وی میزان واردات محصولات کشاورزی از طریق مراکز قرنطینه ای جهاد کشاورزی این استان را در دو ماهه اول امسال 395 هزار و832 تن ذکر و یادآور شد این میزان نسبت به مدت مشابه افزون به 40 درصد کاهش یافته است.

ترابی زاده در ادامه خاطر نشان ساخت طی همین مدت 52 هزار و513 تن انواع میوه های تازه با تایید مراکز قرنطینه ای جهاد کشاورزی این استان به مقصد دیگر کشورها ترانزیت شده که در مقایسه با دو ماهه سال قبل خورشیدی بیش از 67 درصد کاهش یافته است.

این مسئول بیشترین حجم میوه های صادر شده را از طریق بنادر هرمزگان را شامل خرما، سیب زمینی، هندوانه وکاهو ذکر کرد.

مراکز قرنطینه ای سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان مستقر در بنادر شهید رجایی ، باهنر و لنگه در محموله های صادراتی و وارداتی میوه وتره بار و گلهای زینتی نظارت دارند.