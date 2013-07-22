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۳۱ تیر ۱۳۹۲، ۱۴:۲۸

سرهنگ حسینی مطرح کرد:

35 درصد فوتیهای تصادفات درون شهری لرستان مربوط به موتورسیکلت سواران است

35 درصد فوتیهای تصادفات درون شهری لرستان مربوط به موتورسیکلت سواران است

خرم آباد - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان لرستان گفت: 35 درصد فوتیها در تصادفات درون شهری این استان مربوط به موتورسیکلت سواران است.

سرهنگ پرویز حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بین 30 تا 35 درصد فوتیها در تصادفات درون شهری لرستان مربوط به راکبین موتورسیکلتها است.

وی با بیان اینکه یکی از برنامه های جدی راهنمایی و رانندگی در لرستان برخورد شدید با موتورسیکلت سواران متخلف است، عنوان کرد: با توجه به اینکه برخی از جرائم مانند کیف قاپی، سرقت و ... توسط موتورسواران صورت می گیرد با همکاری نیروی انتظامی اجرای طرحی را در دستور کار داریم.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان لرستان همچنین از اجرای طرح ساماندهی ناوگان باربری استان خبر داد و گفت: در راستای ابلاغ آئین نامه جدید که به تصویب هیئت دولت نیز رسیده ساماندهی وانت بارهای سطح استان آغاز شده است.

سرهنگ حسینی بیان داشت: در راستای اجرای این طرح وانت بارهای متخلف در سطح شهرهای استان با همکاری راهنمایی رانندگی، شهرداریها و همچنن اداره کل حمل و نقل پایانه ها جمع آوری و برای رسیدگی به تخلفات، صاحبان آنها به دادگاه معرفی می شوند.

وی تصریح کرد: برای این افراد جرائم و محرومیتهایی در نظر گرفته می شود.

کد مطلب 2102123

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