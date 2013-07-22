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۳۱ تیر ۱۳۹۲، ۱۴:۰۴

سمیعی:

تخصیص 15 میلیارد تومان اعتبارات حوادث به ادارات گلستان

تخصیص 15 میلیارد تومان اعتبارات حوادث به ادارات گلستان

کلاله - خبرگزاری مهر: مدیرکل مدیریت بحران گلستان گفت: در سال 92 تقريبا 15 ميليارد تومان اعتبارات حوادثی به دستگاه هاي اجرايي استان تخصيص داده شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سمیعی پیش ازظهر دوشنبه در شورای هماهنگی مدیریت بحران کلاله افزود: شهرستان کلاله نيز در بخش هاي مختلف از اين حيث مستثني نبوده و بيشتر بودجه دريافتي کلاله مربوط به آب منطقه اي بوده است و در بخش لايروبي رودخانه ها 96 درصد پيشرفت فيزيکي داشته ايم و براي مهار آب هاي سطحي شهر و فرودگاه شهرستان نيز بودجه اي در نظر گرفته مي شود.
 
مديرکل شوراي هماهنگي مديريت بحران استان گلستان به محدود بودن اعتبارات تخصيصي به حوادث اشاره کرد و گفت: دستگاههاي اجرايي در اولويت بندي درخواستهاي اعتباري ، پروژه هاي مرتبط با حوادث وسيل را در اولويت قرار دهند.
 
سميعي افزود: قبل از بروز سيل هاي فصلي، لازم است دستگاههاي مربوطه ديواره سازي و لايروبي شش رودخانه موجود درشهرستان کلاله را در دستور کار قرار دهند تا سيلابهاي ناشي ازسيل هاي احتمالي، باعث تخريب اراضي واماکن حواشي رودخانه ها نگردد.
 
فرماندار کلاله نیز گفت: تامين اعتبار ئاجراي پروزه هاي مقابله با سيل براي مقابله و پيشگيري از خسارات ضروري است. 
 
محمدتقی قزلسفلی با اشاره به فرا رسيدن ماههاي سيل خيز مرداد و شهريور، خواستار تسريع در تامين اعتبار و اجراي طرح کوچ و حابجايي و اجراي پروژه ايمن سازي روستاهاي درمعرض سيل شد.
 
وي همچنين خواستار هدايت آبهاي سطحي وسيلاب هاي مناطق مسکوني شهر و روستاها و فرودگاه کلاله شد و گفت: گروههاي 22 نفره مقابله با سيلاب در روستاها به امکانات مقابله باحوادث وحريق نياز دارند.
 
فرماندار کلاله همچنين، خواستار آماده باش کارگروه ها و دستگاههاي اجرايي عضو شوراي هماهنگي مديريت بحران شهرستان شد.
کد مطلب 2102126

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