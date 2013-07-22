تخصیص 15 میلیارد تومان اعتبارات حوادث به ادارات گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سمیعی پیش ازظهر دوشنبه در شورای هماهنگی مدیریت بحران کلاله افزود: شهرستان کلاله نيز در بخش هاي مختلف از اين حيث مستثني نبوده و بيشتر بودجه دريافتي کلاله مربوط به آب منطقه اي بوده است و در بخش لايروبي رودخانه ها 96 درصد پيشرفت فيزيکي داشته ايم و براي مهار آب هاي سطحي شهر و فرودگاه شهرستان نيز بودجه اي در نظر گرفته مي شود.

مديرکل شوراي هماهنگي مديريت بحران استان گلستان به محدود بودن اعتبارات تخصيصي به حوادث اشاره کرد و گفت: دستگاههاي اجرايي در اولويت بندي درخواستهاي اعتباري ، پروژه هاي مرتبط با حوادث وسيل را در اولويت قرار دهند.

سميعي افزود: قبل از بروز سيل هاي فصلي، لازم است دستگاههاي مربوطه ديواره سازي و لايروبي شش رودخانه موجود درشهرستان کلاله را در دستور کار قرار دهند تا سيلابهاي ناشي ازسيل هاي احتمالي، باعث تخريب اراضي واماکن حواشي رودخانه ها نگردد.

فرماندار کلاله نیز گفت: تامين اعتبار ئاجراي پروزه هاي مقابله با سيل براي مقابله و پيشگيري از خسارات ضروري است.

محمدتقی قزلسفلی با اشاره به فرا رسيدن ماههاي سيل خيز مرداد و شهريور، خواستار تسريع در تامين اعتبار و اجراي طرح کوچ و حابجايي و اجراي پروژه ايمن سازي روستاهاي درمعرض سيل شد.

وي همچنين خواستار هدايت آبهاي سطحي وسيلاب هاي مناطق مسکوني شهر و روستاها و فرودگاه کلاله شد و گفت: گروههاي 22 نفره مقابله با سيلاب در روستاها به امکانات مقابله باحوادث وحريق نياز دارند.

فرماندار کلاله همچنين، خواستار آماده باش کارگروه ها و دستگاههاي اجرايي عضو شوراي هماهنگي مديريت بحران شهرستان شد.