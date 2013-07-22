مزایای ادغام دانشگاه عباسپور و شهیدبهشتی/ ادامه همكاري با صنعت آب و برق

علی اکبر افضلیان در گفتگو با خبرنگار مهر، در این توضیحات با اشاره به اینکه الحاق دانشگاه شهید عباسپور به دانشگاه شهيد بهشتي موجب تقویت ارتباط آن با صنعت آب و برق می شود، به چند محور در خصوص مزایای ادغام این دو دانشگاه به یکدیگر، اشاره کرد.

محور اول (لزوم ارتقاي جايگاه دانشگاه شهيد عباسپور و وجود محدوديتهاي قانوني براي تحقق آن در ساختار وزارت نیرو )

وی اظهار داشت: با توجه به رشد روز افزون فعالیتهای آموزشی و پژوهشی دانشگاه شهید عباسپور از یک سو و محدودیت های قانونی برای گسترش فعالیت موسسات آموزش عالی وابسته به دستگاههای اجرایی از طرف دیگر، ادامه فعاليت و ارتقاي دانشگاه شهيد عباسپور عملاً در ساختار وزارت نیرو غيرممكن شده بود.

رئیس پردیس فنی و مهندسی فنی و مهندسی شهید عباسپور گفت: عدم ثبات جایگاه دانشگاه مشکلات عدیده ای را برای اداره دانشگاه در سنوات قبلی ایجاد کرده بود به طوریکه تمامی روساي وقت دانشگاه به این نتیجه رسیده بودند که ادامه این وضعیت امکان پذیر نبوده و اين امر وظايف و مأموريتهاي دانشگاه را به شدت تحت الشعاع قرار داده بود.

وی اظهار داشت: پس از مدتها مطالعه و انجام کار کارشناسی، مسئولین وزارت نیرو از سالها قبل برای فراهم آوردن امکان رشد و بالندگی دانشگاه شهيد عباسپور و در راستای تداوم خدمات رسانی به صنعت آب و برق در سال 1389 با انتزاع آن از وزارت نیرو موافقت کردند.

افضلیان افزود: شورای گسترش آموزش عالی حسب اختيارات قانوني خود در جلسه مورخ 24/1/92 خود به منظور رفع نیازهای علمی، فنی و تخصصی نیروی انسانی متخصص کشور و تربیت و رشد و تعالی آنها، در راستای نیل به جایگاه معتبرترین دانشگاه تخصصی و مرجع علمی فناوری اصلی در زمینه های مرتبط با صنعت آب، آبفا، برق و انرژی که در سطح کشور و منطقه با انگیزه صیانت از سرمایه گذاری های انجام شده و ارتقای سطح فعالیتهای علمی و فناوری، با الحاق دانشگاه صنعت آب و برق (شهید عباسپور) به دانشگاه شهید بهشتی تحت عنوان پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور دانشگاه شهید بهشتی موافقت به عمل آورد.

محور دوم (استمرار و تداوم همكاري دانشگاه با صنعت آب و برق)

وی افزود: از حدود 2 سال پیش که انتقال دانشگاه عباسپور از وزارت نیرو به وزارت علوم انجام شد، ارتباط دانشگاه با وزارت نیرو و صنعت آب و برق کمافی السابق و حتی پررنگ تر از قبل ادامه یافت. شاهد این مدعا برگزاری دوره های کوتاه مدت آموزش تخصصی است که کماکان ادامه دارد.

رئیس پردیس فنی و مهندسی فنی و مهندسی شهید عباسپور اظهار داشت: علیرغم تنگناهای مالی کشور، پروژه های تحقیقاتی با صنعت ادامه داشته و 2 طرح کلان ملی در ارتباط با صنعت آب و برق از سوی وزارت علوم به دانشگاه ابلاغ و در حال انجام است.

وی افزود: وزارت نیرو و دانشگاه شهید بهشتی در حال عقد تفاهم نامه هایی برای تقویت و نهادینه کردن این ارتباط هستند.

محور سوم (استفاده از ظرفيتها و توانمندیهاي دانشگاه شهید بهشتی براي ارائه خدمات بیشتر به صنعت آب و برق)

وی اظهار داشت: از توان علمی و تخصصهای متنوع از جمله رشته های علوم انسانی و مدیریتی موجود در دانشگاه (جامع) شهیدبهشتی براي برگزاري دوره هاي ميان رشته اي مورد نياز صنعت آب و برق استفاده خواهد شد.

افضلیان گفت: مجموعه امکانات سخت افزاری و نرم افزاری موجود در دانشگاه شهید بهشتی براي انجام فعاليتهاي آموزشي، پژوهشي و خدمات مهندسي صنعت آب،آبفا، برق و انرژي مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

به گزارش مهر، پس از اینکه ادغام دانشگاه شهید عباسپور با دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی به جایی نرسید، الحاق این دانشگاه تحت عنوان پردیس به دانشگاه شهید بهشتی مطرح شد که مخالفان و موافقان بسیاری به دنبال این ادغام نظرات خود را مطرح می کنند.