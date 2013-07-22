افتتاح شعبه اقماری بیمه تأمین اجتماعی در شهرک صنعتی شمس آباد فشافویه

به گزارش خبرنگار مهر، شعبه اقماری بیمه تأمین اجتماعی در شهرک صنعتی شمس آباد فشافویه صبح دوشنبه با حضور شیرکوند معاون مدیرکل تأمین اجتماعی شهرستانهای استان تهران، مسئولان شهر حسن آباد، هیئت امنای شهرک صنعتی شمس آباد و همچنین پدر معظم شهیدان قره چلی در ساختمان فناوری شهرک صنعتی شمس آباد فشافویه افتتاح شد.

شعبه اقماری بیمه تأمین اجتماعی در شهرک صنعتی شمس آباد با پیگیریهای ویژه بخشدار فشافویه و نیز حسین طلا و لاله افتخاری نمایندگان مردم تهران در مجلس شورای اسلامی برپا شده است.

این شعبه به منظور کاهش ازدحام بیمه شدگان شهرک صنعتی شمس آباد در شعبه تأمین اجتماعی فشافویه و عدم تردد صاحبان صنایع و کارگران شاغل به شهر حسن آباد در ساختمان فناوری شهرک صنعتی شمس آباد مورد بهره برداری قرار گرفت.

ارتقای درجه شعبه تأمین اجتماعی فشافویه

گفتنی است، در خصوص ارتقای درجه شعبه تأمین اجتماعی فشافویه که در گذشته دارای درجه یک بود با پیگیری حسین طلا و لاله افتخاری نمایندگان مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و نیز کریم رئوف بخشدار فشافویه شعبه تأمین اجتماعی فشافویه از درجه یک به ممتاز ارتقا یافت.

با توجه به این ارتقای درجه، شعبه تأمین اجتماعی بخش فشافویه با توان بیشتری در خدمت بیمه شدگان تأمین اجتماعی خواهد بود.