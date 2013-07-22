  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۳۱ تیر ۱۳۹۲، ۱۵:۵۵

آغاز احداث یکی از بزرگترین مجتمع های پارک آبی خاورمیانه در منطقه ارس

آغاز احداث یکی از بزرگترین مجتمع های پارک آبی خاورمیانه در منطقه ارس

تبریز - خبرگزاری مهر : پروژه مجتمع ورزشی و تفریحی پارک آبی ارس با سرمایه گذاری 570 میلیارد ریالی بخش خصوصی در سایت توریسم منطقه آزاد ارس کلنگ زنی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس ظهر دوشنبه در آیین آغاز احداث مجتمع پارک آبی این منطقه گفت: با برنامه ریزی های انجام شده در حوزه گردشگری و تفریحات سالم در آینده نزدیک این منطقه به یکی از بزرگترین مراکز گردشگری و تفریحی ورزشی کشور تبدیل می شود.

وی افزود: دو پارک ورزشی در حال احداث، تاسیسات جت اسکی و اسکی آبی در سد گلفرج و چندین پروژه دیگر در این منطقه در حوزه ورزش و تفریحات در حال اجرا هستند.

گفتنی است پروژه پارک آبی ارس تا پایان سال 1394 و مطابق با آخرین استانداردهای جهانی آماده بهره برداری خواهد بود.

همچنین با اتمام این پروژه که امکانات رفاهی، تفریحی، اقامتی، رستوران و کافی و شاپ و پارکینگ بزرگ در آن اجرا می شود برای بیش از 200 نفر اشتغالزایی خواهد کرد.

پروژه پارک آبی ارس با ظرفیت یک هزار الی یک هزار و 400 نفر با نصب 30 سرسره بزرگ و مهیج در حاشیه رودخانه ارس و در نزدیکی هتل چهار ستاره ارس قرار دارد.

این مجتمع ورزشی و تفریحی در زمینی به مساحت 9 هکتار و با طراحی و احداث توسط مهندسان ایرانی در منطقه آزاد ارس احداث می شود.

کد مطلب 2102135

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها