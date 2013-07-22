سرهنگ احمد صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد:‌ در ماه مبارک رمضان بیش از 10 بنر در سطح شهر قم مبنی بر تظاهر به روزه خواری و مجازات آن و همچنین عفاف و حجاب در ماه رمضان نصب شده است.

وی ادامه داد:‌ گشت های حجاب و عفاف نیز در این ماه با فعالیت مضاعف در سطح شهر حضور دارند.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان قم گفت:‌ اطلاعیه ای به تمامی رستوران ها و اغذیه فروشی ها در 9 بند مبنی بر رعایت موارد قانونی اعم از چگونگی توزیع غذا در ماه مبارک رمضان داده شده است.

وی با اشاره به اینکه طرح ارتقای امنیت اجتماعی با قوت در حال اجرا است، افزود: در این طرح با هماهنگی دادستان قم و مقامات قضایی انجام می شود که کارکنان انتظامی و یگان امداد ارازل و اوباش را شناسایی و دستگیر می کنند تا موجب آسایش شهروندان شوند.

صادقی با اشاره به اجرای طرح پاکسازی پارک‌ها و بوستان‌ها از افراد مزاحم افزود:‌ در این طرح به پاکسازی پارک ها از افراد مزاحم و افرادی که مخل آسایش مردم هستند برای فراهم کردن فضایی مناسب برای شهروندان اقدام می شود.

وی ادامه داد:‌ با توجه به فصل تابستان و تعطیلی مدارس و حضور بیشتر همشهریان در پارک ها،‌ نیروی انتظامی با اجرای این طرح فضا را برای شهروندان امن می کنند.

