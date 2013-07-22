21 هزار نفر زن معتاد در استان فارس زندگی می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، عبد الحمید کشاورز ظهر دوشنبه در شورای هماهنگی مواد مخدر استان فارس با اشاره به وضعیت معتادین در فارس، گفت: حدود 225 هزار معتاد در استان فارس زندگی می کنند که از این تعداد 21 هزار نفر زن هستند.

وی تصریح کرد: در این میان یک هزار و 554 نفر زنان پر خطر و پنج هزار و 700 نیز مرد به عنوان معتادین پر خطر معرفی می شوند.

مدیر کل بهزیستی استان فارس یادآور شد: بحث بیماری ایدز نیز در این راستا از جمله دغدغه های ما به حساب می آید که از میان کسانیکه شیشه مصرف می کنند سه برابر بیشتر به بیماری ایذر مبتلا می شوند که البته در سال گذشته نیز 185 نفر به دلیل مصرف مواد مخدر در استان فارس جان خود را از دست دادند.

کشاورز افزود: از جمله فعالیت هایی که در سال گذشته انجام شد جمع آوری سرنگ در مکانهایی بود که معتادین در آنجا زندگی می کردند که در خصوص 655 هزار سورنگ آلوده جمع آوری شد و در مکانهای مراقبت از معتادین 536 هزار سورنگ به آنها تحویل داده شده است.

وی با بیان اینکه توجه به زنان معتاد در اولویت فعالیت ها قرار گرفته است، گفت: شش مرکز گذری، چهار سرپناه و 11 تیم سیار در شیراز و فارس وجود دارد که اولویت هایی برای حضور زنان در آنها مد نظر قرار داده شده است.

مدیر کل بهزیستی استان فارس تصریح کرد: خطر زنان معتاد در جامعه به مراتب بیشتر مردان است زیرا زنان به طور مستقیم با خانواده در ارتباط هستند و عدم توجه به آنها باعث بروز مشکلات اجتماعی فراوان می شود.

کشاورز یادآور شد: چالش دیگر، الگو پذیری دختران از مادران است بنا بر این باید توجه ویژه ای برای پیشگیری از بروز اعتیاد در زنان داشته باشیم که در این خصوص بهزیستی استان فارس در مباحث پیشگیرانه نیز وارد شده است.

وی ادامه داد: سال گذشته هفت میلیارد ریال توسط سازمان بهزیستی به مراکز کاهش آسیب های اجتماعی داده شده است.