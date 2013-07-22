هفته سوم لیگ کونگ فو پرتوآ مازندران برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، دیدارهای هفته سوم پس از افطار در خانه کشتی شهرستان بابلسر برگزار می شود.

در مسابقات این فصل لیگ کونگ فوپرتوآ باشگاههای مازندران، شش تیم بهدانه شمال بابلسر، معراج ساری، سیمرغ قائم شهر و شهدای قراخیل قائم شهر و ایمان رزم جویبار حضور دارند.

در هفته سوم این رقابتها، تیم ایمان رزم جویبار استراحت دارد.

در پایان هفته اول و دوم این رقابتها که در شهرهای جویبار و قائم شهر برگزار شد، تیم سیمرغ قائم شهر با دو برد در صدر جدول رده بندی قرار دارد.

رشته رزمی کونگ فو پرتوآ یکی از سبک های زیر مجموعه فدراسیون کونگ فو است.