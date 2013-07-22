نصرت نوربخش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این تحقیقات در مرحله حیوانی روی میمون و موش انجام گرفت که نتایجی خوبی بدست آمد.
وی بیان داشت: طرح ترمیم نواقص استخوانی با استفاده از سلولهای بنیادی به ستاد توسعه سلولهای بنیادی وابسته به ریاست جمهوری تحویل داده شد که در سه فاز طراحی شده است.
نوربخش با بیان اینکه طرح ترمیم نواقص استخوانی با استفاده از سلولهای بنیادی به ستاد توسعه سلولهای بنیادی وابسته به ریاست جمهوری ارسال شده است، تصریح کرد: فاز حیوانی این طرح بر روی گوسفند انجام شد اما فاز دوم که باید بر روی ایمپلنت دندانی انجام شود به دلیل نبود اعتبارات رها شده است.
وی با اشاره به اینکه تلاش می شود تا ناهنجاریهای صورت از جمله شکاف لب و کام را با استفاده از سلولهای بنیادی درمان کنیم، اضافه کرد: درمان این دسته از بیماریها با استفاده از سلولهای بنیادی مغز و استخوان در قالب یک طرح تحقیقاتی در سال 88 مطرح شد.
نوربخش با بیان اینکه طرح اولیه پژوهش به مرور به دلایل زیادی تغییر کرد و هماکنون به خاطر نبود بودجه کافی به اتمام نرسیده است، افزود: استفاده از سلولهای بنیادی برای درمان بیماران شکاف لب و کام در فاز حیوانی روی چهار سگ انجام شد و به نتایج قابل قبولی به دست آمده است.
مسئول کمیته سلولهای بنیادی مرکز ترابینژاد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: فاز سوم آن که آزمایش روی انسان است هنوز آغاز نشده است.
وی عمدهترین مشکل پژوهشگران سلولهای بنیادی را نبود بودجه کافی و زمانبر بودن این تحقیقات اعلام کرد و گفت: تاکنون 73 مورد از درمان بیماران با استفاده از سلولهای بنیادی به صورت داوطلب در بیمارستانهای شریعتی و سوانح سوختگی اصفهان انجام شده است.
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