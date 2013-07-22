80 درصد پروژه پتروشیمی ابن سینا مربوط به بخش خصوصی است

علیرضا یوسفان ظهر دوشنبه در ششمین کارگروه تخصصی امور اقتصادی استان همدان که در استانداری همدان برگزار شد با بیان اینکه 20 درصد این پروژه پتروشیمی ابن سینا دولتی است، ادامه داد: 80 درصد سرمایه گذاری پروژه پتروشیمی ابن سینا مربوط به بخش خصوصی است.

وی با اشاره به اینکه قرارداد نخست مربوط به طح توجیهی است، افزود: طرح توجیهی انجام و پاسخ نیز گرفته شده است.

عضو هیئت مدیره پروژه پتروشیمی ابن سینا ادامه داد: سال گذشته نوع محصول و سرمایه گذار مشخص شد.

یوسفان با بیان اینکه قرارداد دوم به ساخت چاه و تاسیسات چاهی مربوط می شود، بیان کرد: این مسئله نیز انجام شده است.

وی به قرارداد سوم مربوط به مشاوره برای خدمات مهندسی زمین اشاره کرد و اظهار داشت: در حال تهیه برنامه زمان بندی هستیم که مبنای کار سه ساله است و از امسال آغاز می شود و در سال 94 پایان می یابد.

عضو هیئت مدیره پروژه پتروشیمی ابن سینا با بیان اینکه قرار داد چهارم مربوط به مسائل زیست محیطی است، ادامه داد: در این خصوص ایراداتی گرفته شده که در حال رفع مشکل هستیم.

یوسفان قرارداد پنجم را مربوط به مهندسی پایه و اخذ تکنولوژی طرح دانست و عنوان کرد: همچنین قرارداد برق موقت و آب منعقد شده است.

قرارداد ژئوتکنیک خاک پروژه ابن سینا نیاز به بررسی دارد

وی با اشاره به اینکه قرارداد ژئوتکنیک خاک نیز باید انجام شود، گفت: این قرارداد بسیار مهم است و نیاز به بررسی دارد.

عضو هیات مدیره پروژه پتروشیمی ابن سینا با اشاره به اینکه برای نصب تاسیسات به ارز نیاز است، افزود: باید ارز مورد نیاز از طریق صندوق توسعه تامین شود.

برای اجرای این طرح سه مشکل آب، زمین و تسهیلات وجود دارد

یوسفان با بیان اینکه برای اجرای این طرح چه در بخش خصوصی و چه دولتی سه مشکل آب، زمین و تسهیلات وجود دارد، اظهار داشت: آب از ضروریات است و اگر آب در زمان بهره برداری نباشد طرح بلا استفاده می شود.

وی ادامه داد: مشکل زمین نیز برای سرمایه گذار نگرانی ایجاد می کند.

عضو هیات مدیره پروژه پتروشیمی ابن سینا در پایان سخنانش بیان کرد: در مدت دو سال کارهای تاسیساتی پروژه ابن سینا انجام می شود.