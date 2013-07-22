راه اندازی سایت تخصصی تیراندازی با کمان در مازندران

حسین فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به اهمیت رشته تیر اندازی با کمان و تاکید در دین اسلام به فراگیری این رشته مفرح در نظر داریم، سایت تخصصی این رشته را در مرکز استان راه اندازی کنیم تا ضمن کمک به توسعه تیر اندازی با کمان ، میزبان مسابقات مهم کشوری نیز باشیم.



وی افزود: در این مدت که مسئولیت تیر اندازی با کمان استان به بنده سپرده شد، سعی در ایجاد بستری مناسب جهت تداوم و تناوب در فعالیت های هیئت بوده است و با در اختیار گرفتن مکانی برای دفتر هیئت و تجهیز آن فضایی مناسب در اختیار ورزشکاران، مربیان، داوران و تمامی اعضای هیئت قرار خواهد گرفت.

فرهادی بیان داشت: با توجه به پر خرج بودن این رشته ورزشی با حمایت مسئولان و همدلی که بین اعضای هیئت تیر اندازی با کمان مازندران وجود دارد، در آینده ای نزدیک مازندران به یکی از قطب های این رشته تبدیل می شود.

نبود زیرساخت های مناسب تیراندازی با کمان



وی با بیان اینکه در حال حاضر زیر ساختهای مناسبی برای رشته تیر اندازی با کمان در مازندران وجود ندارد افزود: در گذشته زحمات فراوانی برای رشد و پویایی این رشته ورزشی کشیده شده اما نتوانسته ایم مازندران را از لحاظ سخت افزاری به استانی برتر تبدیل کنیم.



فرهادی گفت: با راه اندازی کمیته همگانی در هیئت استان سعی داریم که با توسعه و همگانی کردن رشته تیر اندازی با کمان و استعدادیابی از بین علاقمندان در آینده قهرمانان بیشتری را به ورزش استان معرفی کنیم.



وی، از اعزام ورزشکار ساروی به همراه تیم ملی در مسابقات جهانی کلمبیا خبر داد و افزود: مجید قیدی ورزشکار ساروی یکی از چهار کماندار تیم ملی تیر اندازی با کمان کشور بوده که به مسابقات جهانی کلمبیا اعزام خواهد شد.



سرپرست هیئت تیراندازی با کمان مازندران تصریح کرد: برای نخستین بار در رشته تیر اندازی با کمان به همراه سید مجید محمدیان مشاور اجرایی مدیر کل ورزش و جوانان مازندران و عضو هیئت رئیسه تیراندازی با کمان مازندران و مسئول کمیته قهرمانان اداره کل ورزش و جوانان مازندران در محل کمپ تیم ملی تیر اندازی با کمان کشور حضور یافته و با ابلاغ پیام سعادت مند مدیر کل ورزش و جوانان مازندران هدیه ای تقدیم این قهرمان شد.



