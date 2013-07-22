شرکت تابان بدهکارترین شرکت هواپیمایی اصفهان است

به گزارش خبرگزاری مهر چندی پیش مدیرکل فرودگاه شهید بهشتی استان اصفهان در مصاحبه‌ای با خبرنگار این رسانه اعلام کرد که چند شرکت هواپیمایی در اصفهان بیشترین بدهی را دارند و شرکت تابان نیز جزو این شرکت‌ها است.

سرپرست شرکت هواپیمایی تابان در اصفهان نیز در مورد این اظهار نظرها اعلام کرد که بدهی شرکت هواپیمایی تابان در سال 1391 به فرودگاه اصفهان یک میلیارد تومان بوده است که در روزهای گذشته این مبلغ تماما پرداخت شده است.

اما مدیرکل فرودگاه شهید بهشتی استان اصفهان در پاسخ به اظهاران تابان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برابر اسناد موجود بدهی شرکت هواپیمایی تابان در سال 91 و سه ماهه اول سال 92 بالغ بر 15 میلیارد ریال معادل یک میلیارد و 500 میلیون تومان است که تا این تاریخ پرداخت نگردیده است که جزء بیشترین بدهی ها به فرودگاه شهید بهشتی اصفهان است.

علی قاسم‌زاده با اشاره به اینکه برابر موافقت اصولی سازمان هواپیمایی کشوری، پایگاه شرکت هواپیمایی تابان، فرودگاه مشهد است، خاطرنشان ساخت: برابر آمارهای موجود شرکت تابان نه تنها بیشترین پروازها را در اصفهان ندارد، بلکه بیشترین پروازها در اصفهان مربوط به شرکت هواپیمایی ایران ایر و آسمان بوده است.

مدیرکل فرودگاه شهید بهشتی استان اصفهان با بیان اینکه شرکت مذکور نزدیک به 13.7 درصد پروازهای فرودگاه را در سال 91 و سه ماهه سال 92 انجام داده است، تصریح کرد: آیا شرکت هواپیمایی تابان که یک شرکت خصوصی است قانونا می‌تواند به بهانه داشتن هزینه و یا اینکه شرکت‌های دیگر بدهی بیشتری دارند از پرداخت بدهی‌های خود به بیت‌المال خودداری نماید.

وی ادامه داد: برابر تبصره 2 قانون اصلاح ماده 87 قانون وصولی برخی از درآمدهای دولت شرکت‌های هواپیمایی مکلف هستند مبالغ موضوع این ماده را بالافاصله پس از هر پرواز به حساب فرودگاه واریز و تسویه حساب نمایند، عدم پرداخت به موقع مبالغ موصوف در حکم تصرف غیر قانونی در اموال بیت المال محسوب می شود .

قاسم‌زاده اضافه کرد: شرکت هواپیمایی تابان تاکنون از پرداخت به موقع بدهی‌های خود به فرودگاه اصفهان خودداری نموده و اظهارات سرپرست هواپیمایی تابان در اصفهان خلاف واقع است.