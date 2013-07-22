دبیرخانه مرکز جوانان کلانشهرهای جهان در مشهد راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی رضوی کیا ظهر دو شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با انتخاب مشهد به عنوان مرکز اصلی جوانان کلانشهرهای جهان اقدامات اولیه مانند تشکیل دبیرخانه جوانان، تهیه پروپزال تاسیس شبکه جوانان متروپلیس و راه‌اندازی سایت جوانان متروپلیس به زبان انگلیسی به منظور معرفی این شبکه به جوانان آغاز شد.

وی گفت: در حال حاضر با برگزاری آزمون‌های آنلاین علمی و تخصصی به منظور جذب جوانان فعال در مدیریت شهری و مسلط به زبان انگلیسی، فرانسه و اسپانیایی کارگروه‌های تخصصی در این خصوص تشکیل شده است.

رییس گروه مشاوران جوان شهرداری مشهد بیان کرد: برشمردن دستاوردهای بی‌نظیر حضور جوانان شهر مشهد در حوزه‌های مختلف مدیریت شهری همچون سامانه ایده‌پردازی و کارگروه‌های مشاوران جوان شهرداری مشهد می‌تواند به الگوی موفق جهانی تبدیل شود.

رضوی‌کیا تصریح کرد: به زودی دفاتر جوانان در دیگر کلانشهرهای جهان با محوریت مشهد راه‌اندازی می شود که در راستای آن شهرداری مشهد به دنبال افزایش تعاملات در قالب متروپلیس خواهد بود.