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۳۱ تیر ۱۳۹۲، ۱۵:۰۶

رضوی کیا:

دبیرخانه مرکز جوانان کلانشهرهای جهان در مشهد راه اندازی می شود

دبیرخانه مرکز جوانان کلانشهرهای جهان در مشهد راه اندازی می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس گروه مشاوران جوان شهرداری مشهد از آغاز اقدامات اولیه جهت تشکیل دبیرخانه جوانان کلانشهرهای جهان در مشهد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی رضوی کیا ظهر دو شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با انتخاب مشهد به عنوان مرکز اصلی جوانان کلانشهرهای جهان اقدامات اولیه مانند تشکیل دبیرخانه جوانان، تهیه پروپزال تاسیس شبکه جوانان متروپلیس و راه‌اندازی سایت جوانان متروپلیس به زبان انگلیسی به منظور معرفی این شبکه به جوانان آغاز شد.

وی گفت: در حال حاضر با برگزاری آزمون‌های آنلاین علمی و تخصصی به منظور جذب جوانان فعال در مدیریت شهری و مسلط به زبان انگلیسی، فرانسه و اسپانیایی کارگروه‌های تخصصی در این خصوص تشکیل شده است.

رییس گروه مشاوران جوان شهرداری مشهد بیان کرد: برشمردن دستاوردهای بی‌نظیر حضور جوانان شهر مشهد در حوزه‌های مختلف مدیریت شهری همچون سامانه ایده‌پردازی و کارگروه‌های مشاوران جوان شهرداری مشهد می‌تواند به الگوی موفق جهانی تبدیل شود.

رضوی‌کیا تصریح کرد: به زودی دفاتر جوانان در دیگر کلانشهرهای جهان با محوریت مشهد راه‌اندازی می شود که در راستای آن شهرداری مشهد به دنبال افزایش تعاملات در قالب متروپلیس خواهد بود.

کد مطلب 2102158

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