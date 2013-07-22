بافت های فرسوده و سکونتگاه های غیر رسمی سنندج مورد بازدید قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، با حضور مدیرعامل شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران صبح امروز بافت های فرسوده و سکونتگاه های غیر رسمی سطح شهر سنندج مورد بازرسی قرار گرفت و مشکلات این حوزه ها شناسایی و مورد بحث قرار گرفت.

در ابتدای این بازدید که سید احسن علوی نماینده مردم شهرستان های سنندج، کامیاران و دیواندره، مدیرکل راه و شهرسازی استان کردستان و تعدادی از اعضای منتخب شورای اسلامی شهر سنندج حضور داشتند، اراضی سرمایه ای اداره کل راه و شهرسازی که در شهرک بهاران سنندج واقع شده مورد بازدید قرار گرفت.

مدیرکل راه و شهرسازی کردستان در حاشیه این بازدید گفت: این زمین قرار بود پیش از این از طریق مزایده به فروش برسد که از آن ممانعت شد و پروژه ای که برای آن طراحی شده بود در ابتدا احداث 360 واحد مسکونی بود که در طراحی جدید به 390 واحد مسکونی افزایش یافت.

محمد صادق وجدی افزود: این زمین حدود چهار هزار مترمربع مساحت دارد که در نقشه جدید احداث آن 400 متر برای احداث مجتمع تجاری در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: ارزش این زمین تا پیش از این 600 میلیون تومان بود که اکنون با تغییر کاربری که داده شده بیش از شش میلارد تومان ارزش دارد.

مدیرکل راه و شهرسازی کردستان یادآور شد: به دلیل اینکه این زمین نزدیک فرودگاه سنندج قرار دارد نمی توان از ارتفاع خاصی در ساخت و سازها بالاتر رفت و واحدهای مسکونی احداث شده در این منطقه به صورت ویلایی ساخته می شوند.

پس از آن بافت فرسوده پشت بازار سنندج در خیابان انقلاب مورد بازدید قرار گرفت که وجدی در این رابطه نیز بیان کرد: برای احداث یک مجتمع تجاری در این منطقه زمین های مورد نظر تملک شده و تنها یک پلاک 240 متری باقیمانده که با تامین اعتبار مورد نیاز در مجموع 900 متر مربع برای احداث این مجتمع در نظر گرفته شده است.

وی در ادامه پس از بازدید از بافت های فرسوده در محله های سرتپوله، چهارباغ، خیابان امام و خیابان شهدا گفت: در حال حضار 35 درصد شهر سنندج بافت فرسوده است که نیاز است هر چه سریعتر برای ساماندهی و نوسازی آنها اقداماتی صورت گیرد.

مدیرکل راه و شهرسازی کردستان در جریان بازدید از دخانیات استان نیز اظهار داشت: در نقشه تفصیلی شهر سنندج این نقطه به عنوان محل احداث پارکینگ طبقاتی در نظر گرفته شده که با توجه به اینکه تنها احداث پارکینگ نمی تواند توجیه اقتصادی برای سرمایه گذار داشته باشد، احداث سه طبقه پارکینگ در زیر زمین و دو طبقه مجتمع تجاری در نظر گرفته شده است.

در ادامه بازدیدهای معاون وزیر راه و شهرسازی از پروژه های اداره کل راه و شهرسازی کردستان، کمربندی اسلام آباد سنندج که شمال سنندج را به شمال غرب سنندج متصل می کند مورد بازدید قرار گرفت و در خصوص اشکالات این طرح بحث های مختلفی صورت گرفت.

وجدی در این رابطه بیان کرد: برای احداث این پروژه تا کنون دو میلیارد و 600 میلیون تومان هزینه شده که پیش بینی می شود یک میلیارد و 500 میلیون تومان دیگر برای اتمام آن نیاز باشد.

وی افزود: اعتبار اولیه این طرح از محل بانک جهانی تامین شد که پس از مدتی به دلیل کم کاری پیمانکار طرح، وی خلایت شد و اکنون با همکاری شهرداری سنندج در حال احداث است.

معاون امور عمرانی استاندار کردستان نیز در رابطه با این طرح گفت: با احداث این طرح حجم بالایی از بار ترافیکی شهر سنندج از سطح شهر خارج می شود.

امیر قادری ادامه داد: این طرح یکی از بهترین و مهمترین طرح های عمرانی استان در راستای کاهش بار ترافیکی سطح شهر سنندج است که امیدواریم بتوان آن را هر چه سریعتر به اتمام برسانیم.

وی یادآور شد: طرح های کوتاه مدت که در حال حاضر برای بهبود وضعیت ترافیک در سطح شهر سنندج اجرا می شود دیگر جوابگوی بار ترافیکی این شهر نیست و باید هرچه سریعتر این پروژه به اتمام برسد.

معاون وزیر راه و شهرسازی نیز در پایان این بازدید اظهار داشت: سعی می شود با تخصیص اعتبارات مورد نیاز و حمایت های دولت مشکل تامین اعتبار این پروژه ها مرتفع شود تا بتوان در آینده نزدیک آنها را مورد بهره برداری قرار داد.

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عكس: محمد لطيف حسيني نسب