افزایش غیرمتعارف تعرفه های بندری دغدغه صادركنندگان غير نفتي

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمجيد عبدلي زاده ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران، يكي از شاخصه هاي مهم در نفوذ ، حفظ و ماندگاري در بازارهاي هدف را كاهش هزينه هاي سربار و تمام شده محصول صادراتي دانست.

وي افزود: با توجه به رقابت شديد در بازارهاي هدف كه يكي از شاخصه هاي اصلي براي نفوذ به بازار استفاده مي شود بايستي هزينه هاي تمام شده صادركنندگان كاهش يابد تا توانايي رقابت آنان بالا رود و كاهش هزينه ها با همياري و همكاري تمامي دستگاه هاي دولتي و غيردولتي مرتبط امكان پذير است.

اين مقام مسئول در استان ادامه داد: در سالهاي گذشته نيز اينگونه افزايش تعرفه بندري را در حمل و نقل دريايي داشته ايم كه مي توان سال 89 و 90 را مثال زد كه سازمان بنادر و دريانوردي استان اقدام به افزايش تعرفه بندري محصولات صادراتي از تني 160 ريال به 5100 ريال كرد.

وي اضافه كرد: اين امر موجب اعتراض صادركنندگان مواد معدني هرمزگان، و اتحاديه صادر كنندگان ميوه و تره بار استان فارس شد زيرا بخش عمده اي از صادرات محصولات كشاورزي آنها از بندرلنگه به كشورهاي حوزه خليج فارس صورت مي گيرد.

عبدلي زاده خاطرنشان كرد: به همين منظور جلسات متعددي در استان با حضور مسئولان استاني و كشوري از جمله سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان برگزار شد و توافق شد كه به منظور حمايت از صادرات توليدات استاني، تعرفه باربري در بندر شهيد رجايي از 6200 ريال به 2440 ريال تقليل كند اما باز هم امسال سازمان بنادر و دريانوردي اين تعرفه را به صورت غير متعارف و بدون هماهنگي با فعالان اين بخش و كارگروه توسعه صادرات افزايش سه برابري داده است.

دبيركارگروه توسعه صادرات غيرنفتي استان اضافه كرد: اين افزايش غير متعارف و ناگهاني باعث سردرگمي صادركنندگان غير نفتي شده زيرا آنها بر اساس قراردادهاي منعقد شده با تجار خارجي نسبت به تامين نيازهاي آنها در چارچوب قيمت توافقي تعهداتي دارند و اين موضوع باعث افزايش قيمت صادراتي و حتي با توجه به رقابت شديد بازارهاي بين المللي موجب بي اعتباري صادركنندگان نيز خواهد شد.

عبدلي زاده در بخش ديگر از سخنان خود با اشاره به نقش لنج داران در صادرات و واردات استان گفت: لنج داران از دير زماني است كه در امر حمل و نقل كالاهاي صادراتي و وارداتي با كشورهاي حاشيه خليج فارس نقش به سزايي داشتند و در حال حاضر قريب به يك هزار فروند لنج و با ظرفيت اشتغال مستقيم بيش از هفت هزار نفر به امر جابه جايي محموله هاي صاداتي و وارداتي مشغول هستند.

وي از جمله مشكلات موجود را كمبود لنج در بندر شهيد باهنر و لنگه دانست و عنوان كرد: با توجه به اينكه در حال حاضر اكثر لنج ها از مسير هاي قشم، كيش و برخي بنادر شرق استان به صورت خالي به سمت بنادر كشور امارات به ويژه دبي حركت مي كنند و فقط واردات را در اين مسير انجام مي دهند، پيشنهاد مي شود اداره بنادر و دريانوردي و درياباني استان ترتيبي اتخاذ كنند تا از تردد لنج هاي خالي در مسير جلوگيري و جهت صادرات محصولات به بنادر مذكور هدايت شوند تا براي حمل كالاهاي صادراتي با كمبود وسيله مواجه نشويم.

رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان سهميه دريافتي سوخت لنج داران را يكي ديگر از مشكلات آنها عنوان كرد و افزود: بر اساس طرح شركت پخش فرآورده هاي نفتي استان بايد لنج ها نسبت به بارگيري كامل ظرفيت خود اقدام كنند در غير اين صورت شامل جريمه افزايش نرخ سوخت مي شوند اين در حالي است كه اكثر محصولات صادراتي اين گونه لنج ها ميوه و تره بار بوده و به دليل اينكه سريع فاسد مي شوند آنها بايد محموله را به گونه اي كنار هم چيده تا ضربه اي به آن وارد نشود اين امر موجب مي شود كه لنج نتواند بيش از 50 درصد ظرفيت خود را بارگيري كند.

عبدلي زاده يادآورشد : از طرفي ديگر شركت پخش فرآورده هاي نفتي استان اعلام كرده حركت برگشت لنج از مقصد تعيين شده در گرو حركت اوليه لنج هاست تا مشمول جرائم نشوند به عبارت ديگر خروجي بايد حتما از همان بندر مقصد باشد و در صورت جابه جايي جريمه سوختي شامل آنها مي شود.

وي تأكيد كرد : نياز كشور به توسعه صادرات محصولات غيرنفتي با يك نگاه فرابخشي تأمين مي شود و استان هرمزگان مي تواند نقش بسزايي را در اين امر مهم ايفا كند و مي بايست ضمن پرهيز از بخشي نگري با تلاش و جديت وافر نسبت به رفع موانع سر راه صادرات گام برداريم. و جهت جلوگيري از ايجاد مشكل براي صادركنندگان استان اعضاي كارگروه قبل از اجرايي كردن هرگونه تعرفه اي در اين خصوص با دبيرخانه كارگروه و بخش خصوصي هماهنگي لازم انجام کنند.

ابراهیم عزیزی استاندار هرمزگان پیشتر در کارگروه صادرات غیرنفتی در هرمزگان با تاکید بر ضرورت حل مشکل لنج داران در راستای توسعه صادرات غیر نفتی ابراز داشت: با پیگیری های صورت گرفته بحث سوخت، ورود و خروج، مسائل گمرکی و بندری لنج داران حامل صادرات غیر نفتی که در مسیر کشورهای همسایه حرکت می کنند تسهیل یافته است.