كشف 350كيلوگرم ترياك درشهرستان نهاوند/ افزایش 65 درصدی كشفيات مواد مخدر استان همدان

به گزارش خبرنگار مهر، مهدي معصوم بيگي ظهر دوشنبه در شوراي هماهنگي با مبارزه با مواد مخدر استان همدان با تاكيد بر اين اين محموله يكي از بزرگترين محموله مواد مخدر كشف شده پس از انقلاب در استان همدان است، عنوان كرد: اين محموله شب گذشته در شهرستان نهاوند كشف شد و چهار نفر نيز در اين رابطه دستگير شده اند.

آغاز طرح جمع آوري معتادان پرخطر از فردا در سطح استان همدان

وي ادمه داد: طرح جمع آوري معتادان پرخطر از فردا در سطح استان همدان آغاز خواهد شد.

فرمانده نيروي انتظامي استان همدان اذعان داشت: كشفيات مواد مخدر استان همدان به نسبت مدت مشابه 65 درصد رشد داشته است.

معصوم بيگي ادامه داد: در هفته جهاني مبارزه با مواد مخدر در استان همدان 14 برنامه با مشاركت ديگر دستگاه هاي اجرا شد.

وي با اشاره به اينكه به 200 نفر از مديران آموزش و پرورش ناحيه دو همدان آموزش در خصوص پيشگيري ازمواد مخدر داده شده است، بيان داشت: به 250 نفر از سربازان وظيفه ارتش نيز آموزش پيشگيري از اعتياد داده شده است.

فرمانده نيروي انتظامي استان همدان با اشاره به نصب چادر هاي پيشگيري از اعتياد در مبادي شهر ها، برگزاري نمايشگاه پيشگيري از اعتياد در محله شاهپسند همدان وپ خش تيزرهاي تبليغاتي مبارزه با مواد مخدر از صدا وسيماي مركز همدان، گفت: 300 نفر از دانش آموزان نيز در كارگاه پيشگيري از اعتياد شركت كرده اند.

معصوم بيگي اذعان داشت: نمايشگاه كاريكاتور با موضوع مبارزه با مواد مخدر نيز برگزار شده و كارگاه پيشگيري از اعتياد براي كارمندان فرودگاه همدان اجراشده است.

وي با اشاره به طرح هايي براي پاكسازي محيط از وجود معتادان در سطح استان، عنوان كرد: مبارزه با مواد مخدر تبديل به به اولويت فرمانداران شهرستان هاي استان همدان شده است.

دو هزار و 301 معتاد در طول چهار ماه گذشته دستگير شده اند

فرمانده نيروي انتظامي استان همدان با اشاره به اقدامات انجام شده براي مبارزه با مواد مخدر در استان همدان، گفت: دو هزار 31 معتاد در طول چهار ماه گذشته دستگير شده اند.

معصوم بيگي اذعان داشت: آرامش در جامعه بدون توجه به معضل مواد مخدر ميسر نيست.

نگاه جهادي به مبارزه با مواد مخدر داريم

وي با اشاره به اينكه نگاه جهادي به مبارزه با مواد مخدر داريم، اذعان داشت: مطالبات مردم در بخش مواد مخدر بالااست.

فرمانده نيروي انتظامي استان همدان در پايان گفت: تا كنون چهار هزار شهيد 12 هزار جانباز در راه مبارزه با مواد مخدر فداي انقلاب شده اند.