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۳۱ تیر ۱۳۹۲، ۱۵:۵۴

در شهرکرد/

برنامه های فرهنگ سازی افزایش سرانه مطالعه مورد توجه قرار گیرد

برنامه های فرهنگ سازی افزایش سرانه مطالعه مورد توجه قرار گیرد

شهرکرد - خبرگزاری مهر : فرماندار شهرستان شهرکرد گفت: برنامه های فرهنگ سازی افزایش سرانه مطالعه در شهرکرد مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراد کاظمی  پیش از ظهر روز دوشنبه در بازدید از کتابخانه مرکزی مولوی شهرکرد با اشاره به اهمیت گسترش فرهنگ کتاب خوانی، عنوان کرد: فرهنگ کتاب خوانی باید در جامعه گسترش باید.

وی در ادامه گفت: کتابداران و کسانی که در این حوزه فعالیت دارند نقش مهمی را در جامعه عهده دار هستند و سرانه ی مطالعه باید در جامعه ی ایران اسلامی گسترش یابد.

وی با اشاره به اینکه کشور ایران یک کشوراسلامی است، اذعان داشت: یک کشور اسلامی باید در همه ی زمینه ها الگو و نمونه  جهان باشد و در حوزه ی کتاب و کتاب خوانی نیز  باید نمونه و الگوی جهانیان باشد.

مراد کاظمی گفت:برای افزایش سرانه ی مطالعه همکاری  همه دستگاه ها و نهادها لازم و ضروری است.

وی بیان کرد:  برای گسترش فرهنگ کتاب خوانی در جامعه باید قشرهای مختلف جامعه را به کتاب و کتاب خوانی سوق داده شوند.

فرماندار شهرستان شهرکرد از مخزن  و آرشیو کتابخانه ی مرکزی مولوی بازدید کرد.

کد مطلب 2102173

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