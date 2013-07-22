کمک مالی خیران علی آبادی به 12 مددجوی بهزیستی

به گزارش خبرنگار مهر، رقیه رحمانی پیش از ظهر دوشنبه در بازدید از منزل دو مددجوی علی آبادی گفت: نقش خیران برای حمایت از بهزیستی ارزشمند و مهم است.

وی اظهار داشت: امیدواریم بتوانیم در بهزیستی خدمات رسانی خود را آنطور که شایسته مددجویان است به آنان ارائه دهیم.

رحمانی گفت: خدمت به مردم بویژه قشر آسیب پذیر جامعه بسیار ارزش است.

مدیرکل بهزیستی گلستان عنوان کرد: بهزیستی زمینه ساز رهایی قشر آسیب پذیر از بند مشکلات است و ما با افتخار تمام سعی خود را برای حل یا کاهش مشکلات مردم به کار می گیریم.

42 هزار مددجو تحت پوشش بهزیستی گلستان قرار دارند.