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۳۱ تیر ۱۳۹۲، ۱۴:۵۱

رحمانی خبر داد:

کمک مالی خیران علی آبادی به 12 مددجوی بهزیستی

کمک مالی خیران علی آبادی به 12 مددجوی بهزیستی

علی آبادکتول - خبرگزاری مهر: مدیرکل بهزیستی گلستان از اهدای مبلغ 360 میلیون ریال توسط خیران علی آبادی برای کاشت حلزون برای 12 کودک تحت پوشش این نهاد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رقیه رحمانی پیش از ظهر دوشنبه در بازدید از منزل دو مددجوی علی آبادی گفت: نقش خیران برای حمایت از بهزیستی ارزشمند و مهم است.
 
وی اظهار داشت: امیدواریم بتوانیم در بهزیستی خدمات رسانی خود را آنطور که شایسته مددجویان است به آنان ارائه دهیم.
 
رحمانی گفت: خدمت به مردم بویژه قشر آسیب پذیر جامعه بسیار ارزش است.
 
مدیرکل بهزیستی گلستان عنوان کرد: بهزیستی زمینه ساز رهایی قشر آسیب پذیر از بند مشکلات است و ما با افتخار تمام سعی خود را برای حل یا کاهش مشکلات مردم به کار می گیریم.
 
42 هزار مددجو تحت پوشش بهزیستی گلستان قرار دارند.
کد مطلب 2102176

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