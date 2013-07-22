مشکل 30 ساله کم آبی شهروندان بابلی رفع نشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن روحانی پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران، انتقال مشکلات بابل را به رئیس جمهور و وزارتخانه‌ها را کمرنگ عنوان کرد و گفت: با توجه به انتقال ضعیف مشکلات این شهرستان، بابل از بی‌مهری مسئولان به شدت رنج می‌برد.

وی، موضوع راههای مواصلاتی را از مشکلات اساسی شهرستان بابل برشمرد و افزود: تعریض بسیاری از راههای مواصلاتی که به مردم وعده داده شد تحقق پیدا نکرد و گستره شهرستان در راههای اصلی و فرعی با تنگنا و مشکل مواجه هستند.

امام جمعه بابل اذعان داشت: در دولتهای گذشته بواسطه رانت ‌خواری برخی مسئولان، بابل از امکانات ضعیفی برخوردار شده که امیدواریم در دولت روحانی توجه ویژه‌ای به شهرستان بابل شود.

وی، عدم تکمیل شبکه گاز را از مشکلات بابل دانست و افزود: در حال حاضر شهرستان بابل محروم ‌ترین شهر مازندران از نظر برخورداری از نعمت گاز بوده و بسیاری از روستاهای بابل از نعمت گاز برخوردار نیستند.

روحانی افزود: در هر نقطه شهر مردم با مشکل کم ‌آبی مواجه هستند، روستاها نسبت به شهر شرایط بهتری دارند اما مدت 20 سال است بابل با مشکل بی‌آبی مواجه است.

امام جمعه بابل افزود: شهرستان 500 هزار نفری بابل در حالی از مشکل کم ‌آبی رنج می‌برد که دیگر شهرهای مازندران وضعیت بهتری نسبت به بابل دارند.

این مسئول، طولانی‌ شدن پروژه‌ های آبرسانی، کمربندی جنوبی و پروژه‌ های دانشگاه علوم پزشکی بابل را از جمله مشکلات مهم این شهرستان برشمرد و اظهارداشت: تاکنون وعده‌های داده شده محقق نشده و اراده‌ای برای حل این مشکلات در استان دیده نمی‌شود.

بابل یکی از شهرهای پرجمعیت مازندران است.