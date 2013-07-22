دانشکده داروسازی در یاسوج راه اندازی می شود/ تدریس 27 رشته در دانشگاه

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر هیبت‌الله صادقی ظهر دوشنبه در نشستی با خبرنگاران افزود: بی شک تاسیس این دانشکده در استان بستر مناسبی برای تربیت نیروی متخصص بومی در این رشته فراهم خواهد کرد.

وی با اشاره به وجود گیاهان دارویی فراوان در این استان عنوان کرد: یکی از دلایل تلاش برای ایجاد دانشکده داروسازی جهت دهی فیلد تحقیقات به سمت گیاهان دارویی بوده است.

صادقی بیان داشت: هم اکنون 27 رشته شامل دو رشته دستیاری تخصصی، دو رشته دکترای حرفه‌ای، هشت رشته در مقطع کارشناسی ارشد، 14 رشته در مقطع کارشناسی و رشته فوریت‌های پزشکی در این دانشگاه تدریس می شود.

وی افزود: این در حالی است که این دانشگاه در سال 69 تنها یک رشته با 26 دانشجو داشت و طی 22 سال اخیر رشد کمی و کیفی چشمگیری پیدا کرده است.

وی اظهار داشت: هم اکنون 30 تا 40 درصد دانشجویان دانشکده پزشکی این دانشگاه را دانشجویان بومی تشکیل می دهند و 50 درصد پذیرش در دانشکده دندان پزشکی نیز مربوط به دانشجویان بومی است.

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج همچنین از برای پیگیری راه‌اندازی دو موسسه آموزش عالی سلامت در گچساران و دهدشت، سه رشته تخصصی زنان و زایمان، جراحی عمومی و روانپزشکی، دو رشته "آموزش جامع‌نگر در نظام سلامت" و "مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست" در مقطع ارشد خبرداد.

صادقی با اشاره به افزایش 42 عضو هیئت علمی به دانشگاه علوم پزشکی یاسوج از سال 86 تاکنون، افزود: هم‌اکنون 121 نفر از اساتید این دانشگاه، عضو هیئت علمی هستند.

وی عنوان کرد: پذیرش 20 عضو هیئت علمی جدید به این مجموعه، در حال بررسی است.