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۳۱ تیر ۱۳۹۲، ۱۴:۴۸

اسلامي:

ميزان مصرف آب در يزد به 2500 ليتر در ثانيه رسيد

ميزان مصرف آب در يزد به 2500 ليتر در ثانيه رسيد

يزد - خبرگزاري مهر: مديرعامل شركت آب و فاضلاب استان يزد گفت: ميزان مصرف آب در استان يزد هم اكنون به دو هزار و 500 ليتر در ثانيه رسيده است.

علي اسلامي در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اگرچه افزايش 60 درصدي مصرف آب در فصل تابستان طبيعي است اما گرماي كم سابقه هوا سبب شده استان يزد در زمينه آب با بحران مواجه شود.

وي افزود: مردم يزد مردمي صرفه جو هستند و در حالي كه ميانگين مصرف كشوري آب در شبانه روز به ازاي هر نفر در كشور 150 ليتر است، اين ميزان در استان يزد 142 ليتر است اما اين روزها گرماي هوا، سرانه مصرف آب در استان يزد را به 200 ليتر رسانده است.

اسلامي تاكيد كرد: با توجه به كمبود منابع آبي، اگر روند مصرف به همين شكل ادامه يابد، تابستان سختي را پشت سر خواهيم گذاشت.

وي عنوان كرد: اگر مردم يزد تلاش كنند فقط 10 درصد از ميزان مصرف آب خود را كاهش دهند، از بحران عبور خواهيم كرد.

اسلامي افزود: با وجود اينكه بسياري از چاه هاي حفر شده براي مواقع اضطراري وارد مدار بهره برداري شده و از آب انتقالي نيز استفاده مي شود، باز هم براي روزهاي آينده كه دماي هوا افزايش خواهد يافت، نگرانيم.

مديرعامل شركت آب و فاضلاب استان يزد با بيان اينكه ورودي آب به سفره هاي زيرزميني، يك ميليارد و 250 ميليون مترمكعب است، عنوان كرد: اما برداشت آب 1.5 ميليارد مترمكعب است كه اين امر سبب شده سطح برداشت هر سال عميق تر و از كيفيت آب كاسته شود.

وي تصريح كرد: بسياري از چاه هايي كه روزي آب شرب شيرين داشت، اكنون شور شده و بسياري از آنها نيز از مدار بهره برداري خارج شده است.

اسلامي از مردم يزد خواست: همچون گذشته شركت آب و فاضلاب استان يزد را با صرفه جويي خود در مصرف آب همراهي كنند.

کد مطلب 2102181

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