یک میلیون و 400 رای سفید در انتخابات شورا / انتقاد از همزمانی انتخابات شوراها و ریاست جمهوری

‌به گزارش خبرنگار مهر ،مهدی چمران در مراسم امضا تفاهم نامه همکاری میان شورای عالی استان‌ها و سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه پیش از این تفاهم نامه نیز همکاری‌مان با این سازمان آغاز شده بود، اظهار کرد: همانند مجلس از دو سال گذشته نظارت برعملکرد خودمان را آغاز کرده‌ایم و برای نظارت بیشتر از سازمان بازرسی خواستیم تا ما را در این مسیر همراهی کند.

وی با اشاره به جلسه صبح امروزش در مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره تحلیل انتخابات، گفت: انتقاداتی فراوانی به انتخابات شوراها مطرح شد که ریشه در همزمانی دو انتخابات شوراها با ریاست جمهوری دارد در واقع شوراها در این انتخابات در کنار ریاست جمهوری دیده نشده است و این موجب شد تا میزان مشارکت مردم نسبت به دوره گذشته کاهش یابد.

رئیس شورای عالی استان ها با بیان اینکه در انتخابات شورای شهر تهران یک میلیون و 400 میلیون رای سفید وجود داشت، گفت: متاسفانه فرصتی برای معرفی انتخابات شوراها میسر نشد.

حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور با رد گفته چمران نسبت به کاهش میزان مشارکت انتخابات، گفت:این انتقادات را نمی پذیرم چرا که مشارکت دراین دوره انتخابات شوراها بیش از گذشته بود. در انتخابات دور گذشته شورای شهر در وزارت کشور حضور داشتم و آمار انتخابات شوراها بیش از 26 میلیون بود در حالی که در این دوره 34 میلیون رای برای مشارکت مردم در انتخابات شورا ثبت شده است. البته قبول دارم که تبلیغات رسانه‌ای و میدانی برای انتخابات ریاست جمهوری بالا بود.

مهدی چمران نیز در پاسخ به این اظهار نظر گفت: این مشارکت در تهران کمتر بود و حتی نسبت به میزان مشارکت در دور دوم نیز کاهش دو درصدی داشتیم.

وی درباره اظهارنظر پورمحمدی مبنی براینکه فرمانداری‌ها هم وزن شوراها برای نظارت بر مصوبات شورا نیستند، تصریح کرد: نظارت در مصوبات شوراها طبق قانون به فرمانداری، استانداری و هیات های حل اختلاف واگذار شده است و سازمان بازرسی در این میان نقشی ندارد. ما نیز از این که مصوبات شوراها توسط فرمانداری نظارت می‌شود با مشکل مواجه هستیم از این رو به دنبال ارائه راه حلی هستیم تا نظارت بر شوراها از کانال دیگری انجام شود که این مساله در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال پیگیری است تا با تصویب رهبری اصلاح شود.

رئیس شورای عالی استان نظارت دقیق بر عملکرد شهرداری ها توسط شوراها را موثر دانست و گفت: با این نظارت مانع وقوع بسیاری از نخلفات می‌شود که قبل از وقوع آن مطلع می‌شویم.

وی ادامه داد: شوراها به صد و 97 هزار نفر افزایش یافته‌اند و سامان دادن این تعداد اعضا شورا به امکانات و نیروی انسانی نیاز دارد، امیدواریم سازمان بازرسی کل کشور در نظارت بر عملکرد مدیریت شهری ما را یاری کند.

