روز جهاني قدس سبقه سیاسی و مذهبي دارد/حضور پرشور مردم ناکامی دشمنان را در پی دارد

به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام سيد محمد حسن فاضليان ظهر دوشنبه در دومين جلسه ستاد برگزاري مراسم روز جهاني قدس استان همدان اظهار داشت: اين جلسه مبدا كارهاي تشكيلاتي روز قدس بوده و لازم است تمامي افرادي كه در اين جلسه حضور دارند جزو اولين افراد حاضر در روز راهپمايي باشند و كارهاي خود را نيز در اجرا ببينند.

رئيس شواري هماهنگي تبليغات اسلامي استان همدان با بیان اینکه مردم از اركان مهم راهپيمايي هستند، عنوان داشت: حضور مردم در راهپیمایی روز قدس هر چه پررنگ تر باشد اين ركن قوي تر مي شود.

وي با بيان اينكه همه بايد براي ايجاد انگيزه در بين مردم كمك كنند، افزود: روزنامه ها، خبرگزاري ها و اصحاب رسانه بيشتر از همه بايد در اين راستا وارد شوند و حضور مردم را در راهپیمايي قدس پر رنگ تر از هميشه كنند.

حجت الاسلام فاضليان عنوان داشت: حضور پايگاه هاي مقاومت بسيج، سپاه، كانون هاي فرهنگي و هنري مساجد، حضور هيئت هاي مذهبي و كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان مي تواند در اين راستا بسيار تاثيرگذار باشد.

رئيس شواري هماهنگي تبليغات اسلامي استان همدان اضافه كرد: در روز جهاني قدس بايد تمام درب هاي حسينيه امام خميني(ره) براي راحتي و آسايش مردم باز شود تا مردم و حاضران با مشكل مواجه نشوند و به راحتي در مكان نماز جمعه استقرار يابند.

وي با بيان اينكه نمازهاي جمعه مهم است، ادامه داد: چهار نماز جمعه ماه رمضان از نمازهاي جمعه ديگر سال حساس و جمعه آن يعني روز جهاني قدس از تمامي آنها حساس تر است و بايد به آن نگاه ويژه شود.

حجت الاسلام فاضليان اظهار داشت: روز جهاني قدس علاوه بر ريشه سياسي، اجتماعي و فرهنگي، ريشه مذهبي دارد كه در آيه اول سوره اسراء نيز به اين موضوع اشاره شده و خداوند به مسجدالحرام و مسجد الاقصي اشاره كرده و از آنها نام برده و اين نشان دهنده اهميت موضوع است.

رئيس شواري هماهنگي تبليغات اسلامي استان همدان اضافه كرد: وظيفه هر فرد مومن و مسلمان است كه دغدغه و نگراني افراد مظلوم از جمله مردم فلسطين را داشته باشد كه اسير ظلم صهيونيست ها شده است.

وي با بيان اينكه اگر بخواهيم مشكلات در جامعه ما از بين برود بايد آنها را رفع كنيم، بيان داشت: از بين رفتن اين مشكلات با از بين بردن ريشه ظلم در كشورهاي ديگر اتفاق مي افتد.

حجت الاسلام فاضليان در پايان سخنانش گفت: همه مردم وظيفه دارند براي از بين بردن ظلم و ظالم در راهپيمايي روز قدس شركت و ديگران را نيز به حضور در اين راهپيمايي تشويق كنند.