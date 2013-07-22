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۳۱ تیر ۱۳۹۲، ۱۴:۵۷

صفرپور خبر داد:

کشف 147 کیلوگرم انواع مواد مخدر در سوادکوه

کشف 147 کیلوگرم انواع مواد مخدر در سوادکوه

سوادکوه - خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی سوادکوه گفت: 147 کیلوگرم انواع مواد مخدر، سه ماهه نخست امسال در سوادکوه کشف و ضبط شد.

سرهنگ ناصر علی صفرپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سه ماهه نخست امسال، عوامل این فرماندهی با انجام کارهای اطلاعاتی و کنترل محور مواصلاتی، بیش از 147 کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف کردند.

وی با اشاره به کشف 72 کیلوگرم انواع مواد مخدر در چهار ماهه سال گذشته، افزود: میزان کشفیات در چهار ماهه امسال از رشد 100 درصدی مواجه بوده است.

فرمانده انتظامی سوادکوه همچنین از کشف بیش از دو کیلو و 300 گرم انواع مواد مخدر در شهرستان سوادکوه خبر داد.

صفرپور با اشاره به چگونگی کشف مواد افزود: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر سوادکوه، در راستای مبارزه سوداگران مرگ با تشدید کنترل محور مواصلاتی و محور اصلی وانجام کار اطلاعاتی به یک دستگاه خودروی پراید که از مبدا تهران به سمت قائم شهر بوده مشکوک شدند.

وی افزود: خودروی مذکور با انجام عملیات گسترده و تعقیب گریز در پلیس راه سوادکوه متوقف شد و در بازدید اولیه متوجه شدند خودروی مذکور حامل مواد مخدر است.

صفرپور تصریح کرد: با بررسی بیشتر مشخص شد که مواد مخدر بدست آمده بیش از دو کیلو و 300  گرم مواد از نوع حشیش و تریاک است.
 

کد مطلب 2102188

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