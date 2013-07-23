برنامه دانشگاه شریف برای اساتیدی که کمتر با صنعت ارتباط دارند

دکتر رضا روستا آزاد در گفتگو با خبرنگار مهر درباره توسعه ارتباط با صنعت دانشگاه صنعتی شریف در سال تحصیلی آینده گفت: در ارتباط با صنعت دانشگاه برنامه منظم مدونی دارد.

وی ادامه داد: یکی از برنامه‌های دانشگاه در ارتباط با توسعه فعالیت‌های صنعتی این است که به کمک اساتیدی می پردازد که ارتباط کمتری با صنعت دارند، دانشگاه از طریق اساتید دیگری که ارتباط خوبی با صنعت دارند سعی می کند ارتباط این اساتید را با صنعت افزایش دهد.

رئیس دانشگاه صنعتی شریف به راه اندازی پژوهشگاه صنعتی شریف اشاره کرد و ادامه داد: مصوبه هیات امنای دانشگاه و مجوز قطعی وزارت علوم برای راه اندازی پژوهشگاه صنعتی شریف اخذ شده که ساختاری برای اجرای برنامه هایی در ارتباط با صنعت است.

وی با بیان اینکه فرایند اجرایی پژوهشگاه صنعتی شریف درحال طی شدن است، تصریح کرد: فعالیت‌های صنعتی حرفه‌ای در پژوهشگاه انجام شده و سایر فعالیت‌های اولیه پژوهشی در ارتباط با صنعت که هنوز مراحل اولیه خود را طی می کنند و همکارانی که خیلی در این زمینه توانمند نشده‌اند در دانشگاه فعالیت خواهند داشت.