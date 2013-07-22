دومین نمایشگاه یار مهربان با 500 عنوان کتاب در پرند برپا شد

حجت الاسلام امیر شمس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به مناسبت ماه رمضان و با هدف ترویج فرهنگ کتابخوانی و انس هرچه بیشتر شهروندان به ویژه نسل جوان با یار مهربان، نمایشگاه یار مهربان در شهر جدید پرند برپا شد.

وی عنوان کرد: این نمایشگاه برای دومین بار طی سالجاری در شهر پرند برپا می شود و بیش از 500 عنوان کتاب در موضوعات مختلف دینی، فرهنگی، رمان، آموزشی، علمی و... در آن ارائه شده است.

این مسئول ادامه داد: نمایشگاه مذکور که به همت اداره فرهنگ و ارشاد شهرستان و با همکاری انتشارات مثل قم برگزار شده است، تا پایان ماه مبارک رمضان همه روزه از ساعت 8 الی 20 آماده میزبانی از علاقمندان به کتاب و کتابخوانی است.

لازم به ذکر است این نمایشگاه در میدان استقلال شهر جدید پرند واقع شده است.