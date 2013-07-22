۳۱ تیر ۱۳۹۲، ۱۴:۵۶

حجت الاسلام شمس خبر داد:

دومین نمایشگاه یار مهربان با 500 عنوان کتاب در پرند برپا شد

رباط کریم - خبرگزاری مهر: رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی رباط کریم از برپایی دومین نمایشگاه یارمهربان با 500 عنوان کتاب در موضوعات مختلف طی سالجاری در شهر جدید پرند خبر داد.

حجت الاسلام امیر شمس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به مناسبت ماه رمضان و با هدف ترویج فرهنگ کتابخوانی و انس هرچه بیشتر شهروندان به ویژه نسل جوان با یار مهربان، نمایشگاه یار مهربان در شهر جدید پرند برپا شد.

وی عنوان کرد: این نمایشگاه برای دومین بار طی سالجاری در شهر پرند برپا می شود و بیش از 500 عنوان کتاب در موضوعات مختلف دینی، فرهنگی، رمان، آموزشی، علمی و... در آن ارائه شده است.

این مسئول ادامه داد: نمایشگاه مذکور که به همت اداره فرهنگ و ارشاد شهرستان و با همکاری انتشارات مثل قم برگزار شده است، تا پایان ماه مبارک رمضان همه روزه از ساعت 8 الی 20 آماده میزبانی از علاقمندان به کتاب و کتابخوانی است.

لازم به ذکر است این نمایشگاه در میدان استقلال شهر جدید پرند واقع شده است.

کد مطلب 2102192

