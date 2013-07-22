هوای استان همدان از امروز افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا زندی ظهر دو شنبه در ششمین کارگروه تخصصی امور اقتصادی استان همدان که در استانداری همدان برگزار شد با بیان اینکه تا پایان شهریور شاهد افزایش دما خواهیم بود، افزود: از ابتدای مهر ماه تا پایان آبان ماه انتظار نیم درجه کاهش دمای استان است.

وی به بیان اینکه در گذشته گرمای همدان به 39 درجه رسیده بود، ادامه داد: دمای امسال استان همدان در 30 سال گذشته بی سابقه است.

تعاونی های استان همدان 78 درصد رشد داشته است

همچنین در ادامه مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان همدان با بیان اینکه سال گذشته چهار تعاونی استان همدان به عنوان تعاونی های برتر کشور معرفی شده اند، گفت: تعاونی های استان همدان از نظر کیفیت رتبه نخست کشور را کسب کردند.

مسعود اقلامی با اشاره به اینکه تعاونی های استان همدان 78 درصد رشد داشته است، افزود: امسال نیز در هفته تعاون، تعاونی برتر استان و کشور معرفی خواهد شد.

تاکنون 36 هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شده است

در ادامه نیز رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان گفت: امسال 542 درصد افزایش تحویل گندم از کشاورزان را داشته ایم.

علیرضا رنجبر ضرابی با بیان اینکه خشکسالی باعث از بین رفتن گندم دیم شد، افزود: اکنون فقط گندم آبی در استان همدان برداشت می شود.

وی در پایان سخنانش با بیان اینکه تا دیروز 36 هزار تن گندم از سوی دولت خریداری شده است، ادامه داد: برای رفاه حال کشاورزان 32 مرکز خرید گندم در استان تشکیل شده است و کشاورزان با کمترین هزینه گندم خود را تحویل می دهند.