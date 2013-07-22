نظارت بر مصوبات شورا از انسجام بیشتری برخوردار باشد / فرمانداری ها هم وزن شوراها نیستند

به گزارش خبرنگار مهر ،حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی در مراسم انعقاد تفاهم نامه همکاری میان شورای عالی استان‌ها و سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اینکه شورا‌ها جایگاه بسیار مهمی دارند، گفت: هم اکنون شورا‌ها و مدیریت شهری یکی از بزرگ‌ترین دستگاه‌های خدماتی کشور محسوب می‌شود و از اینکه سه دوره از حرکت شورایی با موفقیت سپری شد خوشحالیم.

وی ادامه داد: به دلیل کاهش فشارهای سیاسی ناچار شدیم انتخابات شورا‌ها را با انتخابات ریاست جمهوری به صورت همزمان برگزار کنیم، این پیشنهاد که در زمان تصدی من در وزارت کشور مطرح شد موجب شد عمر شورا‌ها در دور سوم ۲ و نیم سال افزایش یابد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با ارزیابی کردن تجربه شورا‌ها و دستاورد حاصله از فعالیت شورا‌ها تاکید کرد: با افزایش تعداد اعضای شورای شهر هم اکنون ۱۷۰ هزار نفر در حوزه مدیریتی کشور در بخش شورا‌ها فعال هستند، حوزه فعالیت و خدمات مدیریت شهری ۷۰۰ محور است که هنوز به طور کامل شورا‌ها وارد این موضوع نشده‌اند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه صحبت‌های خود با بیان اینکه بیشترین گله‌گذاری همراه شدن تعابیر ناروا و ناشایستی است که نثار دستگاه‌های نظارتی و سازمان بازرسی می‌شود، گفت: رئیس جمهور در آخرین گفت‌وگو و دیدار خود با رهبری مشکلات اقتصادی کشور را ریشه در افول اقتصادی جهان، ‌ تحریم‌ها و برخورد دستگاه‌های نظارتی عنوان کرد. این گفته‌های رئیس جمهور ناروا و خارج از انصاف است.

وی ادامه داد: برخی از حوادث، تلاش‌های انسان‌ها را از بین می‌برد تعابیری که زحمات انسان‌ها را از بین می‌برد موجب کدورت می‌شود. دولت زحمات زیادی کشیده است و نباید با گفتن برخی موارد زحمات دیگران را از بین ببرد این نوع قضاوت‌ها صحیح نیست.

پورمحمدی با بیان اینکه قرار نیست در پایان این دوره به نقد بپردازیم، گفت: اگر بنا به نقد باشد ما نیز گزارش مفصلی از کاستی‌ها همراه با آمار ارائه می‌دهیم تا مقداری از واقعیت‌ها بیشتر دیده شود اما فکر می‌کنم از آنجا که فضای معتدلی در کشور حاکم شده است بهتر است با گذشت و تفاهم جامعه را به سمت امید و اعتماد هدایت کنیم.

وی در ادامه درباره نحوه نظارت فرمانداری بر مصوبات شورا‌ها نیز اظهار کرد: باید نظارت بر مصوبات شورا از انسجام بیشتری برخوردار باشد فکر می‌کنم فرمانداری هم وزن شورا‌ها نیستند و باید تدبیری به صورت قانونی برای نظارت بر مصوبات شورا‌ها اتخاذ شود. برای نمونه شورای نگهبان در مجلس نظارت دارد باید راهکار مناسب به صورت قانونی ایجاد شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره تیم نظارتی بر انتخابات شورا‌ها نیز گفت: بهتر است برای دور بعدی تیم نظارتی مختص شورا‌ها ایجاد شود تا مشکلات به وجود آمده در این حوزه نیز کاسته شود.

پورمحمدی در ادامه نسبت به برخی از مصوبات روستا‌ها اشاره کرد و گفت: در این تفاهم نامه نسبت به شهرهای بالای صد هزار نفر تفاهم نامه امضا شد اما نکته اینجا است که در برخی از روستا‌ها به دلیل ساخت و ساز‌ها و ارزش افزوده بالای زمین بهره برداری متفاوتی از مراتع، ‌باغ‌ها و زمین‌های کشاورزی می‌شود و از آنجا که در برخی موارد ارزش افزوده زمین در روستا‌ها بسیار بالا است باید بگویم که متاسفانه ناهماهنگی زیادی دیده می‌شود پس بهتر است نسبت به تعدادی از این روستا‌ها که از حساسیت بالایی برخوردار است نظارت بیشتری صورت گیرد.

حجت الاسلام پورمحمدی با انتقاد از اینکه هم اکنون شورا‌ها بیش از انکه شورای شهر‌ها باشند شورای شهرداری هستند، تصریح کرد: شورا‌ها وظیفه نظارتی مشابه با نظارت سازمان بازرسی دارند و با توجه به کمیت و گستردگی ماموریت‌ها در حوزه شهری این وظیفه نیز افزایش یافته‌اند و از آنجا که شورا‌ها یک نهاد نوپایی محسوب می‌شوند نیاز است تا با هدایت و تدبیر از ظرفیت شورا‌ها استفاده کنیم در این میان باید اعضای شورا‌ها با قوانین مربوطه آشنا شوند تا کاستی‌هایی که در دوره‌های قبل وجود داشت در دوره چهارم از بین برود.

پورمحمدی ارزیابی خود را از مدیریت جمعی شورا‌ها مثبت تلقی کرد و ادامه داد: حجم گردش‌های مالی و خدمات و نیازمندی‌های عام مردم به این حوزه بالاست و همکاری شورا‌ها با سازمان بازرسی کل کشور متاثر از این وظایف است این تفاهم نامه ناشی از بلوغ شورا‌ها است که آگاهانه در جهت آشنایی با قوانین و نظارت پذیری گام بر می‌دارد چرا که مدیریت بدون نظارت و پاسخگویی ناکارآمد و غیر قابل ارزیابی است.

