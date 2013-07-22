لزوم حمایت مالی معدن کاران برای راه اندازی درمانگاه تخصصی معدن در تکاب

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی داعی بعد از ظهر دوشنبه در جلسه هیئت امنای درمانگاه تخصصی معدن تکاب، افزود: کارگران معادن نیاز به ارائه خدمات درمنی تخصصی و ویژه دارند که در این راستا برنامه ریزی و مطالعات احداث درمانگاه تخصصی معادن در این شهرستان انجام شده ولی راه اندازی آن نیازمند حمایت مالی معدن کاران است.

وی با اشاره به ظرفیتهای معدنی تکاب بویژه وجود معادن غنی طلا در این منطقه و فعالیت معدن کاران زیاد، اظهار داشت: این درمانگاه تخصصی در جوار بیمارستان جدید الاحداث تکاب در زمینی به مساحت یک هزار و 800 متر زمین و 3 هزار مترمربع زیر بنا احداث می شود.

فرماندار تکاب با اشاره به اینکه رفع مشکلات تنفسی کارگران معدن نیاز به وجود دستگاه های ویژه است، ادامه داد: این درمانگاه با همکاری وزرات صنعت و معدن، معادن موجود در شهرستان و وزارت بهداشت و درمان در این شهرستان راه اندازی می شود که اعضای هیئت امنا نیز تعیین شده است.