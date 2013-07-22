لزوم حمایت مالی معدن کاران برای راه اندازی درمانگاه تخصصی معدن در تکاب

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی داعی بعد از ظهر دوشنبه در جلسه هیئت امنای درمانگاه تخصصی معدن تکاب، افزود: کارگران معادن نیاز به ارائه خدمات درمنی تخصصی و ویژه دارند که در این راستا برنامه ریزی و مطالعات احداث درمانگاه تخصصی معادن در این شهرستان انجام شده ولی راه اندازی آن نیازمند حمایت مالی معدن کاران است.
وی با اشاره به ظرفیتهای معدنی تکاب بویژه وجود معادن غنی طلا در این منطقه و فعالیت معدن کاران زیاد، اظهار داشت: این درمانگاه تخصصی در جوار بیمارستان جدید الاحداث تکاب در زمینی به مساحت یک هزار و 800 متر زمین و 3 هزار مترمربع زیر بنا احداث می شود.
فرماندار تکاب با اشاره به اینکه رفع مشکلات تنفسی کارگران معدن نیاز به وجود دستگاه های ویژه است، ادامه داد: این درمانگاه با همکاری وزرات صنعت و معدن، معادن موجود در شهرستان و وزارت بهداشت و درمان در این شهرستان راه اندازی می شود که اعضای هیئت امنا نیز تعیین شده است.
داعی اعتبار مورد نیاز پیش بینی شده برای احداث این درمانگاه تخصصی در تکاب را 60 تا 150 میلیارد ریال اعلام و عنوان کرد: راه اندازی این درمانگاه مشکلات درمانی کارگران معدنی در سطح شهرستان را مرتفع می کند.
نماينده مردم مياندوآب، شاهين دژ و تكاب در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست با بیان اینکه اين درمانگاه در دو بخش امور آزمايشگاهي طبي معادن و امور درماني ساكنين تكاب فعاليت مي كند، گفت:به علت وجود آلودگي هاي متعدد زيست محيطي در منطقه تكاب و اطمينان از ايمني كارگران و كاركنان كارخانه هاي طلا و نيز سلامت ساكنين روستاهاي اطراف معادن طلا احداث و راه اندازي اين درمانگاه بسيار ضروري است.
مهدی عیسی زاده با بيان اينكه تمام تجهيزات اين درمانگاه از خارج از كشور وارد مي شود، ادامه داد: در اين درمانگاه علاوه بر كارگران كارخانه ها و معادن طلا كه به صورت مداوم مورد آزمايش هاي طبي كارگري قرار گرفته و ساكنان روستاهاي اطراف نيز به طور رايگان از خدمات بهداشتي و درماني آن بهره مند مي شوند.
دو معدن بزرگ طلای تکاب که به فاصله 10کیلومتر از هم، در بخش تخت سلیمان، در 45 کیلومتری این شهر واقع شده اند، ذخیره ای افزون بر یکصد تن طلای خالص دارند که از این حیث جایگاه ممتازی در کشور به خود اختصاص داده اند.
علاوه بر معدن طلای آق دره که بیش از هشت سال در چرخه تولید طلای کشور فعال است و سالانه 2.2 تن طلای 24 عیار در آن استحصال می شود، معدن طلای زره شوران، بزرگترین معدن طلای خاورمیانه بوده و مهمترین و اصلی ترین ذخیره معدنی و غنی ترین نقطه طلاخیز کشور به شمار می رود.
هم اکنون بیش از 50 معدن فعال و قابل بهره برداری در تکاب در حال تولید و استخراج هستند که روزانه بیش از یکهزار و 500 تن انواع مواد معدنی شامل سنگ، خاک و دیگر مواد معدنی از این شهر به صورت خام خارج می شود.
اما اهالی این منطقه با وجود داشتن ثروت های عظیم معادن طلا همچنان درگیر فقر و محرومیت و عقب افتادگی از روند توسعه هستند و گرد محرومیت در جای جای این شهرستان کهن و با فرهنگ غنی دیده می شود، آنچه که از معادن طلای تکاب تاکنون نصیب مردم تکاب شده چیزی جز رنگ سیاه زباله های صنعتی و سدهای باطله و نشت موادآلاینده نبوده ولی راه اندازی این درمانگاه نور امیدی برای مردم بویژه معدن کاران خواهد بود.
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