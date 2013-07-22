توزیع 500 بسته هدایای طرح رحمت بین نیازمندان سوادکوهی

جهانگیر آذری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تعداد 500 بسته هدایای طرح همای رحمت بین نیازمندان و بیماران صعب العلاج، زنان سرپرست خانوار یا خانواده های بی سر پرست، ایتام وخانواده های کم برخوردار حاشیه شهرها و روستاها ی دور افتاده توزیع خواهد شد.

وی افزود: هر بسته به ارزش 800 هزار ریال که شامل برنج، روغن، قند، حبوبات، ماکارونی، چای، رب گوجه بوده که توسط خانه های داوطلبی سطح شهرستان سوادکوه وسوادکوه شمالی توزیع خواهد شد.

آذری تصریح کرد: در روزهای قیمانده ماه مبارک رمضان، تعداد 500 بسته دیگر تهیه خواهد شد و بین نیازمندان توزیع می شود.

رئیس جمعیت هلال احمر سوادکوه افزود: اهداف این طرح کمک به ایتام ونیازمندان در ماه مبارک رمضان، ترویج ارزشهای انساندوستانه به تاسی از سنت امیرمومنان، کمک به همنوع، همدلی و همدردی با خانواده نیازمند در ایام نزول قرآن، سازماندهی کمک های مردمی، ایجادزمینه مشارکت خیران و نیکوکاران در اجرای برنامه های عام المنفعه وخیریه بوده است.

وی افزود: سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر به تاسی از سنت حضرت امیرالمومنین(ع) در دستگیری از مستمندان، همه ساله در سطح کشور در ماه مبارک رمضان با همکاری اعضا داوطلبان، خیران و نیکو کاران تحت عنوان طرح همای رحمت اجرا می کند.

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