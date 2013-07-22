ایجاد بازارچه فصلی در مرزن آباد چالوس

جعفر ردایی در گفتگو با خبرنگار مهر، از ایجاد بازارچه فصلی در این شهر خبر داد و افزود: این بازارچه با مجوز رسمی جنب مزار شهر با 40 غرفه همه روزه در ایام تابستان در خدمت مردم منطقه خواهد بود.

وی افزود: از کسبه مرزن آباد و دیگر شهرهای حومه دعوت می شود جهت دریافت غرفه به واحد صنفی شهرداری مراجعه کنند.

ردایی با اشاره به اینکه برای اولین بار تلویزیون شهری در مرزن آباد راه اندازی می شود گفت: این تلویزیون با اعتبار حدود 50 میلیون تومان خریداری شده و به زودی نصب خواهد شد.

وی با اشاره به برگزاری شورای ترافیک مرزن آباد با حضور مسئولان پلیس راه و راهور تصریح کرد: در این جلسه تصمیم گرفته شد تا طرح پارکبان برای اولین بار در شهر مرزن آباد اجرایی شود.

شهردار مرزن آباد گفت: با هدف کاهش ترافیک مرکز شهر با مشاوره پلیس راه، طرحی را تا بعد از ایام ماه مبارک رمضان اجرایی می کنیم تا به همراه آسفالت روی پل و نصب جداکننده روی آن بتوانیم به اهداف مورد نظر در رابطه با ترافیک شهر دست یابیم.

ردایی با بیان اینکه 14 آبان جشن روز مازندران در مرزن آباد برگزار خواهد شد گفت: در این جشن که به صورت منطقه ای برگزار می شود همانند سال گذشته غرفه و نمایشگاه های سنتی محلی با ارائه صنایع دستی، انواع غذا و البسه بومی، بارائه ازیهای محلی را خواهیم داشت. ضمن اینکه طبق وعده ای که از دکتر منوچهر ستوده درخواست کردیم در جشن روز مازندران در مرزن آباد سخنرانی کند.

شهردار مرزن آباد از افتتاح رستوران شهر اکسیژن همزمان با عیدسعید فطر در این شهر خبر داد و گفت: این رستوران متعلق به شهرداری مرزن آباد بوده که با هزینه ای بالغ بر 200 میلیون تومان در مجموعه رزان احداث شده است.

وی با بیان اینکه کلنگ این بنا حدود دوسال پیش به زمین زده شده بود افزود: حدود 250 متر فضای پذیرایی رستوران، 20 آلاچیق، سه واحد سوئیت، کافی شاپ و دیگر امکانات پذیرایی برای این رستوران در نظر گرفته شده است.