ابومازن : عمليات شهادت طلبانه در غزه نقض توافقنامه آتش بس است

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از خبرگزاري فرانسه، وي اين عمليات را نقض توافقنامه آتش بس دانست و اظهارداشت : از هيچ كوششي براي توقف چنين عملياتي فرو گذار نخواهد كرد.

دربيانيه صادرشده ازدفتررئيس تشكيلات خودگردان فلسطين آمده است: ابومازن عمليات مشترك گردانهاي القدس وشهداي الاقصي در نوارغزه را محكوم مي كند زيرا در اين عمليات دو شهرك نشين اسراييلي كشته و دو تن ديگر زخمي شدند.

اين بيانيه مي افزايد: اين عمليات نقض توافق نامه آتش بس و آرامش اعلام شده درقاهره به شمار مي آيد و دست طرف اسراييلي را براي به راه انداختن حملات تلافي جويانه عليه مردم فلسطين و ترور رهبران فلسطيني باز مي گذارد .

ابومازن اعلام داشت : اين عمليات درآستانه عقب نشيني نيروهاي اسراييلي از نوارغزه به سود منافع ملي ما نيست بلكه امنيت ملي را تهديد مي كند و موجب تضعيف اعتبار و جايگاه ما در سطح بين المللي مي شود.

وي تاكيد كرد: با اين حال تشكيلات خودگردان فلسطين تمام تلاش خود را براي توقف اين عمليات ويرانگر بكار خواهد گرفت .

گردانهاي القدس شاخه نظامي جنبش جهاد اسلامي وگردانهاي الاقصي وابسته به جنبش فتح مشتركا مسئوليت عمليات شهادت طلبانه بامداد امروز درشهرك صهيونيست نشين كيسوفيم در مركز نوار غزه را پذيرفتند.



مبارزان فلسطيني با حمله به يك كاروان شهرك نشينان صهيونيست كه توسط نيروهاي اسراييلي حمايت مي شدند موفق شدند دو شهرك نشين را به هلاكت رسانده و دو نظامي ديگر را زخمي كنند.

سخنگوي گردانهاي القدس دربيانيه اي اعلام داشت : اين عمليات به تلافي نقضهاي مكرر آتش بس ازسوي اشغالگران صهيونيست و نيزحمله به فعالان فلسطيني دركرانه باختري رود اردن صورت گرفت .