۳۱ تیر ۱۳۹۲، ۱۵:۳۷

دریکوند خواستار شد؛

شبکه دامپزشکی دلفان با مراکز عرضه مرغ زنده برخورد کند

نورآباد - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان دلفان خواستار برخورد شبکه دامپزشکی این شهرستان با مراکز عرضه مرغ زنده شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا دریکوند ظهر دوشنبه در جلسه شوراي بهداشت شهرستان دلفان اظهار داشت: بر اساس برنامه پيش بيني شده به منظور جلوگيري از به خطر افتادن سلامت مردم از ادامه فعاليت تمامي نانوايي هاي تونلي ريزشي شهرستان جلوگيري و نسبت به  پلمپ اين مراكز اقدام شود.

وی همچنين در ادامه سخنان خود بر نظارت دقيق شبكه بهداشت، جهاد كشاورزي و بخشداران بر كشاورزان مهاجر تاكيد كرد.

فرماندار شهرستان دلفان همچنین يكي از مهمترين مشكلات بهداشتي در شهرستان دلفان را عرضه مرغ زنده در روستاهاي اطراف شهر ذكر كرد و اظهار داشت: شبكه دامپزشكي شهرستان باید در اسرع وقت برخورد قانوني با مراكز عرضه مرغ زنده صورت دهد.

دريكوند همچنين خواستار ساماندهي ميدان دام نورآباد توسط بخش خصوصي شد.

نورالدين ويسي رئيس شبكه بهداشت و درمان شهرستان دلفان نيز در اين جلسه به تشكيل سه اكيپ گشت ويژه در مبارك رمضان توسط اين اداره اشاره كرد و اظهار داشت: كارشناسان بهداشت محيط اين مركز در ايام ماه مبارك رمضان اقدام به نظارت بر مراكز عرضه مواد غذايي، قنادي ها، مساجد، زيارتگاه ها، اماكن تفريحي و پاركها برای تامین سلامت مردم مي کنند.

