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۳۱ تیر ۱۳۹۲، ۱۵:۲۱

سلامی خبر داد:

مشهد 419 بوستان دارد/ 450 هزار اصله درخت شناسنامه دار شدند

مشهد 419 بوستان دارد/ 450 هزار اصله درخت شناسنامه دار شدند

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری مشهد از احداث 419 بوستان در قالب 948 هکتار فضای سبز تا ابتدای سال 92 در مشهد خبر داد و گفت: 450 هزار اصله درخت نیز تا کنون دارای شناسنامه شده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، احمدرضا سلامی ظهر دوشنبه در محل شهرداری مشهد در جمع خبرنگاران اظهار کرد: حضور سالیانه میلیون‌ها زائر در شهر مشهد و همچنین خیل عظیم مجاور، توسعه فضای سبز مشهد را به یک ضرورت تبدیل کرده است.

سلامی گفت: فضای سبز به عنوان یک عنصر زنده در شهر می‌تواند جانبخش زندگی ماشینی ما انسان‌ها شود که این مهم در شهر مشهد جدی گرفته شده است.

وی افزود: در حال حاضر فضای سبز این شهر از جهات مختلف از جمله طراحی، نوع گونه‌های گیاهی و... نسبت به دیگر شهرها مطلوب‌تر است.

مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری مشهد بیان کرد: در حال حاضر 419 بوستان در سطح شهر مشهد احداث شده که مساحت آن‌ها به 948 هکتار می‌رسد.

سلامی با اشاره به اینکه مساحت فضای سبز شهر مشهد نیز تا پایان سال 91 به 3200 هکتار رسیده است گفت: همچنین تا ابتدای سال جاری 450 هزار اصله درخت در شهر مشهد پلاک شده که همگی دارای شناسنامه هستند.

مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری یادآور شد: مساحت کمربند سبز مشهد تا ابتدای سال 92 بیش از 2550 هکتار است که سرانه فضای سبز هر شهروند مشهد را با احتساب این مقدار به 11.36 مترمربع رسانده است.

سلامی گفت: از 2550 هکتار کمربند سبز احداث شده تاکنون 1500 هکتار آن جزو کاربری فضای سبز شهری محسوب می‌شود.

کد مطلب 2102217

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