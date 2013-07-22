خیرین فارس در بحث مبارزه با اعتیاد وارد شوند

به گزارش خبرنگار مهر، كمال فيروزآبادي بعد از ظهر دوشنبه در جلسه شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان گفت: با توجه به بسترهاي قانوني موجود بايد تلاش كنيم مشاركت خيرين در اين زمينه گسترش يابد و توجه داشت که براي مقابله با معضل اعتیاد هماهنگي و همكاري همه دستگاه ها و نهادهاي استان ضروري است.

وي با اشاره به راه اه ندازی اردوگاه سلامي براي نگهداري از معتادان مرد در شيراز تصریح کرد: راه اندازي اين اردوگاه تجربه جديدي بود كه بايد گسترش يافته و در خصوص نگهداري از زنان معتاد نيز تمهيداتي انديشيده شود.

معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استانداري فارس با اشاره به اینکه جوانان عمده ترين گروه هدف در قاچاق و توزيع مواد مخدر در كشور هستند افزود: ایران همسایه بزرگترین تولید کنندگان مواد مخدر است و دشمنان نیز جوانان کشور را هدف قرار می دهند.

فیروزآبادی تاکید کرد: جوانان نيروي كار جامعه را تشكيل مي دهند و بر اساس بررسي هاي صورت گرفته بيشترين افراد آلوده شده به اعتياد و بزهكار داراي مشكلات تحصيلي بوده اند.

وی افزود: براي ايجاد مصونيت در زمينه اعتياد به مواد مخدر نيازمند برنامه ريزي و فعاليت در چهار حوزه مقابله، پيشگيري، درمان و حقوقي و قضايي هستيم.

فيروزآبادي ادامه داد: مشاركت جدي شوراي شهر و شهرداري شيراز در زمينه ساماندهي مناطق آلوده و آسيب پذير اين شهر شد براي رسيدن به شهري مطلوب و نمونه لازم و ضروری است.