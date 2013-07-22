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۳۱ تیر ۱۳۹۲، ۱۵:۳۱

فیروزآبادی:

خیرین فارس در بحث مبارزه با اعتیاد وارد شوند

خیرین فارس در بحث مبارزه با اعتیاد وارد شوند

شیراز – خبرگزاری مهر: معادن سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس خواستار همکاری خیرین استان در بحث مبارزه با اعتیاد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، كمال فيروزآبادي بعد از ظهر دوشنبه در جلسه شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان گفت: با توجه به بسترهاي قانوني موجود بايد تلاش كنيم مشاركت خيرين در اين زمينه گسترش يابد و توجه داشت که براي مقابله با معضل اعتیاد هماهنگي و همكاري همه دستگاه ها و نهادهاي استان ضروري است.

وي با اشاره به راه اه ندازی اردوگاه سلامي براي نگهداري از معتادان مرد در شيراز تصریح کرد: راه اندازي اين اردوگاه تجربه جديدي بود كه بايد گسترش يافته و در خصوص نگهداري از زنان معتاد نيز تمهيداتي انديشيده شود.

معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استانداري فارس با اشاره به اینکه جوانان عمده ترين گروه هدف در قاچاق و توزيع مواد مخدر در كشور هستند افزود: ایران همسایه بزرگترین تولید کنندگان مواد مخدر است و دشمنان نیز جوانان کشور را هدف قرار می دهند.

فیروزآبادی تاکید کرد: جوانان نيروي كار جامعه را تشكيل مي دهند و بر اساس بررسي هاي صورت گرفته بيشترين افراد آلوده شده به اعتياد و بزهكار داراي مشكلات تحصيلي بوده اند.

وی افزود: براي ايجاد مصونيت در زمينه اعتياد به مواد مخدر نيازمند برنامه ريزي و فعاليت در چهار حوزه مقابله، پيشگيري، درمان و حقوقي و قضايي هستيم.

فيروزآبادي ادامه داد: مشاركت جدي شوراي شهر و شهرداري شيراز در زمينه ساماندهي مناطق آلوده و آسيب پذير اين شهر شد براي رسيدن به شهري مطلوب و نمونه لازم و ضروری است.

کد مطلب 2102229

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