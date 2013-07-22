‌همکاری علمی، تحقیقاتی و آموزشی بنیاد نخبگان با دریابانی بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، رحیم قاسمیه ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: همکاری گسترده بین مراکز علمی و تحقیقاتی برای دستیابی به پیشرفتهای علمی و پژوهشی ضروری است.
وی اضافه کرد: استان بوشهر که به حقیقت پایتخت اقتصاد و انرژی ایران اسلامی است، از پتانسیلهای استراتژیک و بیمثالی چون نفت و گاز، انرژی هستهای، صنایع بزرگ و کوچک، کشاورزی و صنایع دریایی برخوردار است و بهرهبرداری بهینه از این ظرفیتها نیاز به پژوهش، تحقیقات و همکاری متقابل موسسات تحقیقاتی، پژوهشی وعلمی دارد.
رئیس بنیاد نخبگان استان بوشهر ادامه داد: بنیاد نخبگان استان بوشهر با فرماندهی دریابانی استان بوشهر تفاهمنامه همکاری علمی، تحقیقاتی و آموزشی مشترک امضا کرد
وی خاطرنشان ساخت: این تفاهم نامه سرآغاز همکاریهای مشترک در کلیه زمینه های علمی و تحقیقات کاربردی با استفاده از توان علمی، فنی و نیروی انسانی متخصص و باتجربه بین بنیاد نخبگان استان و فرماندهی دریابانی استان بوشهر خواهد بود.
دکتر قاسمیه ادامه داد: همکاری مشترک در برگزاری میزگردها و همایشهای علمی و تخصصی، انتشار خبرنامه های علمی و تحقیقاتی مشترک، تبادل اساتید برای فراگیری علوم مشترک، طراحی و اجرای طرحهای پژوهشی و کاربردی، فراهم ساختن امکان استفاده از منابع علمی و تجهیزات برای محققین و کمک به محققینی که در خصوص مرزبانی تحقیق می کنند، بخشی از مفاد این تفاهم نامه است.
وی افزود: بنیاد نخبگان متعهد شد که در زمینههای مختلف پژوهشی و علمی و ارائه نتایج پایاننامههای انجام شده در خصوص مرزبانی با فرماندهی دریابانی استان همکاری کند.
رئیس بنیاد نخبگان استان بوشهر در پایان تصریح کرد: برای پیگیری بهتر امور، کارگروه مشترکی بین بنیاد نخبگان و فرماندهی دریابانی تشکیل خواهد شد که با برگزاری نشست های منظم در زمینه های مختلف علمی و تحقیقاتی بحث و گفتگو خواهند کرد.
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