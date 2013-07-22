به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدرضا قاسمی‌نیا در جلسه کارگروه اجتماعی و فرهنگی که پیش از ظهر دوشنبه با حضور اعضای این کارگروه در تالار امام رضا(ع) استانداری قم برگزار شد؛ با اشاره به لزوم همکاری در ریشه کن کردن بی سوادی اظهار داشت: دستگاه‌ها لازم است افراد بی سواد را شناسایی کنند و در راستای باسواد کردن آنها اقدامات لازم را انجام دهند.

وی عنوان کرد: فعالیت در حوزه سواد آموزی نیاز به برنامه بلند مدت دارد و از آن جایی که مقام معظم رهبری بر ریشه کن کردن بی سوادی تاکید دارند باید در الویت برنامه‌ها قرار گیرد.

معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان قم ابراز کرد: در جهان 132 میلیون نفر لازم التعلیم وجود دارد و از هر سه نفر 2 نفرشان خانم هستند.

وی با اشاره تعداد به افراد بی سواد در کشور بیان کرد: 9 میلیون و 700 هزار نفر افراد بی سواد 6 سال و بالاتر از آن در کشور وجود دارد که بیش از سه میلیون نفر از آها افراد 10 تا 49 سال هستند.

حجت الاسلام قاسمی‌نیا افزود: با سوادی افراد بی سواد 10 تا 49 سال در حال انجام است و در حال حاضر هزار و 200 نفر امتهانات پایان ابتدایی خود را سپری می کنند.

وجود 17 منطقه حاشیه نشین در قم

همچنین در این جلسه مدیر کل دفتر امور اجتماعی استانداری قم اظهار کرد: در استان قم 17 منطقه حاشیه نشین وجود دارد که باید با جدیت به آن ها رسیدگی شود و دستگاه های مربوطه در این رابطه وظایف خود را انجام دهند.

حجت الاسلام سید عبدالله هاشمی بر تشکیل کمیته ای برای بررسی مناطق حاشیه نشین در قم تاکید کرد و افزود: مدیران دغدغه تشکیل آن را داشته و بر معضلات موجود در شهر آگاهی دارند.

معاون امور بهزیستی استان قم نیز با اشاره به آیین نامه فوریت های اجتماعی اظهار کرد: این آیین نامه زنان و دختران آسیب دیده را کنترل و ساماندهی می کند.

مریم علیشیری بیان کرد: در برنامه اورژانس اجتماعی خدمات فوریت های اجتماعی ارائه می شود که از جمله آن خط 123 است که به صورت شبانه روز آماده پاسخگویی است و همچنین سه خودروی سیار دایر است که هر کدام از آن ها سه تیم می باشند.

وی ادامه داد: 16 پایگاه اجتماعی در استان دایر است که مرکز مداخله در بحران های فردی سال گذشته 196 نفر در این پایگاه ها پذیرش شدند که طی آن 193 نفر ترخیص شدند.

معاون امور بهزیستی استان قم با اشاره به خط تلفن 123 بیان کرد: تماس های غیر مرتبط بسیاری به این خط صورت می گرفت که فقط چهار هزار و 318 مورد آن مرتبط بوده است و در 999 مورد آن پایگاه های سیار مداخله داشته اند.

وی در رابطه با جلوگیری از تماس های غیر مرتبط بیان کرد: در سال 91 با مشارکت صدا و سیما چهار برنامه در 15 دقیقه تولید شد و به موجب آن تماس های غیر مرتبط طی سه ماهه اول سال کاهش یافت.

علیشیری یادآور شد: در 16 پایگاه بهزیستی در استان 17 هزار و 58 خدمات در قالب کلاس های خدمات ارائه شده است.

حتی یک پرونده برای متکدیان تشکیل نشده

نماینده شهرداری در این جلسه در رابطه با متکدیان و جمع آوری آنها افزود: متکدیان در مناسبت های خاص در این استان به صورت ویژه فعالیت می کنند و بستر مناسبی برای آن ها در این ایام ایجاد شده است و شهرداری در راستای جمع آوری آنها فعالیت خود را انجام می‌دهد.

عسکری ادامه داد: در 15 روز اول ماه شعبان 37 مورد جمع آوری متکدیان در استان انجتام شد که طی آن یازده نفر در هر با از این جمع آوری ها حضور داشتند.

وی با بیان این که تکدی گری در قانون جرم محسوب می شود؛ یادآور شد: این در حالی است که هنوز حتی یک پرونده برای آن ها تشکیل نشده است و که اگر دستگاه های قضایی این مورد را لحاظ کنند شاهد کاهش متکدیان خواهیم بود.

وی عنوان کرد: از سوی دیگر هنگامی که آن ها جمع آوری می شود، از سوی بهزیستی به درستی ساماندهی نشده و رها می‌شوند.

قائم مقام رئیس دادگستری اظهار کرد: دادستانی حکم قضایی صادر نمی‌کند این عمل مربوط به دادگستری می‌شود.

مریم علیشیری در این باره گفت: بازدید از مراکز اجتماعی بهزیستی می‌تواند در تغییر این اظهار نظرها بسیار موثر باشد.

80 درصد متکدیان استان قم غیر بومی هستند

نماینده شهرداری در این جلسه در رابطه با متکدیان عنوان کرد: 80 درصد متکدیان استان قم غیر بومی هستند و این عمل از آن جایی که جرم است و در ایام خاص بیش از 100 تکدی در قم تکدی گری می کنند.

در این جلسه مصوبات جلسه گذشته بررسی شد و در رابطه با هر کدام دستگاه های ذی ربط نظرات خود را بیان کردند.

تشکیل اتاق فکر، حمایت از بیماران تالاسمی و ارائه تسهیلات به بیماران خاص و دادن سهمیه به چهار بیماری خاص از جمله تالاسمی، هموفیلی، ام اس از جمله این مصوبات بود.

در این جلسه سکونت های غیررسمی و غیر مجاز در اطراف حرم مطهر بررسی شد و در طی آن مصوب شد تا کمیته ای تشکیل شود که به صورت خاص در رابطه با این مسئله اقدامات لازم را انجام دهد.

