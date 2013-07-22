كبدي لرستان آماده حضور قدرتمند در لیگ برتر/ مشكلات مالي مهم ترين دغدغه

به گزارش خبرنگار مهر، دور اول مسابقات ليگ برتر كبدي ساحلي، از 25 مردادماه سالجاری در مازندران آغاز خواهد شد. 10تيم برتر اين بازي‌ها در نهایت ليگ برتر كبدي ساحلي را برگزار خواهند كرد.

محمدرضا راستگو رئيس هيئت كبدي استان لرستان در همين راستا به خبرنگار مهر گفت: با توافقاتي كه با اداره ورزش و جوانان استان لرستان انجام داديم سالن مسابقات كوثر واقع در بلوار 60 متري، از فردا در اختيار تيم كبدي ساحلي خواهد بود و تمرينات ما به طور مداوم تا شروع رقابت‌‌ها ادامه خواهد داشت.

وي افزود: ما به تيم مان ايمان داريم و با نتايجي كه سال گذشته گرفتيم بسيار اميدواريم كه در رقابت‌هاي امسال جزو دو تيم برتر باشيم.

راستگو عنوان كرد: سال گذشته ما سوم شديم و امسال به طور قطع جزء مدعيان قهرماني خواهيم بود.

رئيس هيئت كبدي استان لرستان مشكلات مالي را مهم‌ترين دغدغه كبدي استان دانست و گفت: فعلا به لحاظ مالي مشكل داريم و بايد ببينيم براي اعزام تيم به مازندران مي‌توانيم اسپانسر مناسبي را پيدا كنيم.

بنابر این گزارش هدايت تيم كبدي ساحلي استان لرستان را در رقابت‌هاي اين فصل شهرام حسين‌پور بر عهده خواهد داشت.