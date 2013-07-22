جشن گلریزان شاهرود برگزار شد/جمع آوری 600 میلیون ریال وجه نقد

امید کهربایی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به برگزاری جشن گلریزان شاهرود برای آزادسازی زندانیان با حضور مسولان و تعدادی از خیران در محل کانون شهید بهشتی این شهر گفت: در این مراسم 130 نفر از خیرین حضور داشتند و حدود 600 میلیون ریال جمع آوری شد.

وی با اشاره به اینکه 32 نفر زندانی جرائم غیر عمد در زندان شاهرود حضور دارند که برای آزادسازی آنها نیاز به دو میلیارد تومان است افزود: ستاد دیه تنها دست نیاز به سوی کمک های مردم دراز نکرده بلکه خواستار کمک های معنوی هم است.

رئیس زندان شهرستان شاهرود تصریح کرد: در سالجاری با مبلغ 412 میلیون و 400 هزار تومان توانسته ایم 13 نفر را آزاد کنیم که مبلغ 438 میلیون تومان هم از طرف مددکاری تخفیف گرفته شده است.

کهربایی با اشاره به قدمت جشن گلریزان از دیرباز در بین مردم نیکوکار ایران اسلامی، گفت: در این مراسم تا عده ای از خیرین دور یکدیگر جمع می شوند تا مشکلات افراد گرفتار برطرف شود و هر کس به اندازه توانش در رفع این دردها سهیم باشد.

وی بیان کرد: نقش مردم و کمک های خیرین در آزادسازی زندانیان جرائم غیر عمد بسیار مهم است و ما از همه می خواهیم مشارکت لازم را در این زمینه داشته باشند چرا که این جشن هرساله و در ایام ماه مبارک رمضان با هدف آزادسازی زندانیان و برگرداندن آن ها به آغوش گرم خانواده برگزار می شود.

رئیس زندان شهرستان شاهرود در خاتمه تصریح کرد: تعداد زندانیان آزاد شده جرائم غیر عمد شاهرود در سال گذشته و سالجاری 42 نفر با مبلغ پرداختی 948میلیون تومان بوده است.