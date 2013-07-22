برگزاری اردوی یک هفته ای تیم فوتسال گیتی پسند در جزیره کیش

به گزارش خبرگزاری مهر، شرایط خاص آب و هوایی شهر ناگویا به عنوان میزبان مسابقات فوتسال جام باشگاه های آسیا موجب شد تا باشگاه گیتی پسند به دنبال برپایی یک اردوی چند روزه برابر با شرایط آب و هوایی شهر ناگویا باشد.

بر همین اساس باشگاه گیتی پسند اعلام می دارد اردوی یک هفته ای خود را از روز شنبه آینده در مجموعه ورزشی المپیک کیش آغاز خواهد کرد.

رطوبت شهر ناگویا در شهریور ماه بیش از 90 درصد پیش بینی می شود و بر این اساس جزیره کیش با همین درجه رطوبت و دمای هوا به عنوان محل اردوی تیم فوتسال گیتی پسند انتخاب شد.