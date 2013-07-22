اختصاص 100 میلیون تومان اعتبار برای حل مشکلات بیمارستان علیمرادیان نهاوند

مهدی سنایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برای رفع مشکلات بیمارستان آیت الله علیمرادیان نهاوند مبلغ 100 میلیون تومان اختصاص داده شد تا بخشی از تجهیزات بیمارستان خریداری شود.

سنایی تاکید کرد: بیمارستان علیمرادیا ن نهاوند دارای مشکلات و کمبودهای در زمینه عرضه خدمات به همشهریان است.

وی افزود: در مکاتباتی که از قبل داشتیم وزیر بهداشت ودر مان ابلاغ کرده بود که نسبت به رفع مشکلات بیمارستان علیمرادیان نهاوند اقدامات لازم انجام شود.

نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی گفت: بیمارستان آیت الله علیمرادیان تنها مرکز درمانی شهرستان نهاوند با گنجایش بیش از 120 تخت فعال است.

سنایی ادامه داد: این بیمارستان در ماه گذشته با راه اندازی واحدهای سنگ شکن (شوک مغزی) و هولتر مانیتورینگ و بخش نوزادان خدمات مناسب و مطلوبی به شهروندان ارائه کرده است.

نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی در پایان سخنانش عنوان کرد: با بهره برداری از بیمارستان 160 تختخوابی دولتی نهاوند و تجهیز آن بسیاری از مشکلات مردم شهرستان نهاوند در حوزه بهداشت و درمان حل خواهد شد.