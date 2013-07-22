نهمين کتابخانه عمومي روستایی در بیلند گناباد راه اندازي شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدي مظلوم ظهر دوشنبه در مراسم افتتاح يكي از كتابخانه هاي عمومي شهرستان گناباد اظهار داشت: با راه اندازی کتابخانه عمومي بيلند در شهرستان گناباد 9 کتابخانه عمومی و یک کتابخانه مشارکتی وجود خواهد داشت.

وي افزود: اين کتابخانه در زمینی به مساحت 450 متر مربع و زیر بنای 175 متر مربع احداث و با کمک خیرین و اداره کل کتابخانه های عمومی استان خراسان رضوی تجهیز شدده است.

وي با بيان اينكه هزینه انجام شده برای این پروژه 800 میلیون ریال مي باشد افزود: اين كتابخانه شامل دو سالن مطالعه مجزا برای برادران و خواهران است.

مظلوم بيان داشت: این کتابخانه شامل تچهیزاتي چون 20 قفسه کتاب یک طرفه، 5 قفسه کتاب 2 طرفه ، سیستم رایانه ، دو قفسه نشریه ، میز و صندلی مطالعه ، میز کتابدار، قفسه و میز و صندلی کودک ، دو عدد کولر و ... است.

وي با اشاره به کمبود های کتابخانه عمومي بيلند گفت: اين كمبودها شامل تکمیل سیستم گرمایشی شوفاژ، خرید سیستم رایانه، محوطه سازی، نصب کابینت آبدارخانه و ... است.

وي از خیرین خواست در این خصوص همکاری لازم را با اداره کتابخانه های عمومی شهرستان داشته باشند.

مسئول کتابخانه های عمومی شهرستان گناباد در رابطه با وضعیت کتابخانه های گناباد نیز گفت: کمبود نیروی متخصص در شهرستان ، لزوم احداث کتابخانه مرکزی شهرستان با توجه به قدمت 50 ساله کتابخانه شهید مطهری و امکانات پایین و ساختمان قدیمی این کتابخانه از جمله كمبودها است.

مظلوم از راه اندازی کتابخانه پارک دانشگاه آزاد اسلامی گناباد و پیگیري اخذ مجوز سه کتابخانه مشارکتی دیگر در شهرستان خبر داد.