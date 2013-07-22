25 زندانی جرایم غیرعمد ازنا از زندان آزاد شدند

علیرضا کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در چهار سال اخیر جشن گلریزان همزمان با میلاد کریم اهل بیت، امام حسن مجتبی (ع) در این شهرستان برگزار شده است.

وی ادامه داد: در جریان برگزاری این جشن ها بالغ بر 65 میلیون تومان کمک های نقدی جمع آوری شده است.

دبیر ستاد جشن گلریزان شهرستان ازنا افزود: در چهار سال اخیر 25 زندانی جرایم غیر عمد، مهریه و نفقه این شهرستان به وسیله این کمک ها و حمایت ستاد دیه استان لرستان آزاد شده اند.

کرمی با بیان اینکه شرکت کنندگان در این جشن صنعتگران، بازاریان، کشاورزان و پزشکان و... هستند، افزود: بانوان خیر این شهرستان نیز با پرداخت کمک های غیر نقدی و زیور آلات طلا خود نقش عمده ای در آزادی این زندانیان داشته اند.

وی یادآور شد: دوره پنجم جشن گلریزان نیز همزمان با هفته کرامت در شهرستان ازنا برگزار خواهد شد.