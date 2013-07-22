انجمن صنفی خبرنگاران در نیشابور تشکیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، در این جلسه قبل از ظهر دوشنبه با خیرمقدم خلیلاله عراقی سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور آغاز شد کارشناس فرهنگی مطبوعاتی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور گفت: بودجه تخصیصیافته برای برگزاری مراسم روز خبرنگار از سوی ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسامی خراسان رضوی مبلغ 600 هزار تومان است که بیشترین تخصیص را در بین شهرستانهای استان داشته است.
رمضانعلی بیات با اشاره به اینکه اعتبارات ما محدود است، بیان داشت: شاخص خاصی برای ارزیابی کمیت و کیفیت خبرنگاران نداریم.
وی تصریح کرد: مکاتباتی با فرماندار داشتهایم تا درخصوص نحوه برگزای مراسم روز خبرنگار همفکری شود اما هنوز پاسخی ندادهاند و نمیدانیم نحوه مشارکت ایشان به چه شکلی است.
غلامرضا سلامتی مسئول واحد هنری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور هم با بیان اینکه تا زمانی که خبرنگاران همدلی نداشته باشند از دیگران نباید توقعی داشته باشند، کل اعتبارات سال 92 ارشاد نیشابور را 13 میلیون و 300 هزار تومان برای برگزاری کل جشنوارهها و یادوارهها دانست.
نماینده خبرنگاران در شورای فرهنگ عمومی نیشابور نیز با انتقاد از اداره ارشاد بهخاطر ملاک قراردادن کارت شناسایی بهعنوان تاییدیه خبرنگار بودن فردی، گفت: عموما صدور کارت محدود به رسانههای دولتی و عمومی با کارایی چند ساله شده است و باقی رسانهها از صدور کارت خودداری و به صدور معرفینامه اکتفا میکنند و اصرار بر این موضوع، منطقی نیست.
حامد صادقی افزود: به نوبه خود با برخی از دستگاههای اداری مذاکراتی درخصوص تجلیل از خبرنگاران داشتهام که آثار آن را در هفته گذشته و این هفته شاهد هستید و هفته آتی نیز اتفاقاتی از این دست در جریان است.
سردبیر فرسیمرغ گفت: ما با اداره ارشاد یک تعامل دوسویه داریم درحالی که با ادارات دیگر ممکن است یک سویه باشد.
حسن خواجویی تصریح کرد: تغییرات اداری در پیش است و شاید علت اینکه برخی خبرنگاران و ادارات اعلام نظر داشتهاند، این شد.
صادق هوشمند سردبیر نشریه نسیم نیشابور نیر با اشاره به اینکه مطبوعات رکن چهارم دموکراسی هستند، خواستار تشکیل انجمن صنفی خبرنگاران برای احیای حقوق خبرنگاران شد.
رضا داروغه مسئول نمایندگی صدا و سیما در نیشابور خواستار مشارکت همه خبرنگاران در تشکیل انجمن صنفی شد.
