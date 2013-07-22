امسال برای 440 نفر از مددجویان زیر پوشش بهزیستی نهاوند اشتغالزایی شد

اکبرشاهمرادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: براي تكميل و بهره برداري از سالن ۱۴۰ نفره اداره بهزيستي ۴۰۰ ميليون ريال از محل اعتبارات عمراني اين اداره هزينه شده كه با بهره برداري از اين بسياري از جلسات معلولين و افراد تحت پوشش در آن برگزار مي شود.

شاهمرادی گفت: نهاد بهزيستي يكي از نهادهايي است كه خدمت كردن در آن مقدس مي باشد زيرا خدمات ارائه شده در اين نهاد در برخي مواد قابل مقايسه با ديگر نهادها نمي باشد.

وی از زیر پوشش قرار گرفتن 750 خانوار در قالب 7 هزار و 500 نفر در بهزیستی نهاوند خبر داد و گفت: بیش از 55 نوع خدمات به مددجویان بهزیستی ارائه می‌شود.

سرپرست اداره بهزیستی نهاوند از ایجاد اشتغال برای 440 نفر از مددجویان زیر پوشش این نهاد با پرداخت تسهیلاتی به مبلغ 10 میلیارد و 720 میلیون ریال خبر داد و افزود: بیشترین اشتغال ایجاد شده برای معلولان در بخش مشاغل خانگی بوده است.

اکبر شاهمرادی گفت: یکی از مهمترین مشکلات مددجویان این نهاد تأمین مسکن و ایجاد اشتغال مددجویان به عنوان اصلی‌ترین خواسته‌های آنها است که برای تحقق این مهم در نهاوند از محل مسکن مهر 143 واحد مسکونی برای مددجویان فاقد مسکن در حال ساخت است.

شاهمرادی در پایان سخنانش اظهار داشت: تاکنون 100 واحد آماده و تحویل متقاضیان واجد شرایط شده و تا پایان امسال نیز 43 واحد مابقی به مددجویانی که صاحب امتیاز بوده و در اولویت قرار دارند تحویل داده می‌شود.