ستاد تامین و توزیع آب شرب مشهد تشکیل شد/بررسی راهکارهای احیای آب

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسن واحدی در جلسه این ستاد گفت: ستاد تامین و توزیع آب شرب مشهد با عضویت دفاتر مدیریت بحران، فنی، امنیتی و انتظامی، پدافند غیرعامل و برنامه ریزی و بودجه استانداری خراسان رضوی و شرکت آب منطقه ای، صدا و سیما، فرماندهی انتظامی، اداره کل اطلاعات، سازمان جهاد کشاورزی استان، فرمانداری، دادستان عمومی و انقلاب و آب و فاضلاب مشهد تشکیل خواهد شد.

وی ادامه داد: شرح وظایف ستاد یاد شده به تفکیک 20عضو آن مشخص و برای اعضا ارسال شده است و در جلسه آینده به تصویب می رسد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی در ادامه درخصوص اجرای عملیات ساخت تصفیه خانه شماره چهار مشهد با روش B.O.O.T به منظور استفاده بهینه از آب سد ارداک اظهار داشت: تاکنون عملیات مکان یابی انجام شده است و آب منطقه ای استان با همکاری آبفای مشهد بایستی ظرف یک ماه آینده فراخوان جهت جذب پیمانکار را در دستور کار خود قرار دهند.

واحدی اهمیت اجرایی شدن این طرح را در افزایش ظرفیت تصفیه آب به هزار و 500 لیتر در ثانیه دانست و بر ایجاد این تصفیه خانه در مجاورت تصفیه خانه شماره یک تاکید کرد.

وی در رابطه با بررسی راهکارهای عملیاتی شدن طرح احیای 40 میلیون متر مکعب آب در مشهد بیان کرد: ظرفیت سنجی بهره برداری حداکثری چاه های مشهد، انجام مکان یابی فاز دو تصفیه خانه امام رضا (ع)، آغاز عملیات مکان یابی فاز سوم این طرح و معرفی 13 حلقه چاه به شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی انجام شده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی با تاکید بر لزوم استفاده بهینه از آب شرب گفت: کارگروه فضای سبز به منظور تضمین خرید پساب های دارای شرایط مناسب برای استفاده در آبیاری فضای سبز شهری توسط شهرداری تشکیل خواهد شد.

وی تصریح کرد: 44 کیلومتر از سد ارداک خط انتقال به منظور تامین آب غرب مشهد اماده شده که برای استفاده از 11 کیلومتر باقی مانده آن 10 میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی افزود: تا اتمام پیگیری های آب منطقه ای استان به منظور تامین اعتبار این طرح لازم است اقدامات اولیه ی کار برای ارجاع به پیمانکاران ذیصلاح انجام شود .

واحدی با اشاره به تهیه بسته فرهنگی با موضوع صرفه جویی و مدیریت مصرف آب توسط آب منطقه ای استان و اقدام توسط صدا و سیما گفت: همچنین در این زمینه بررسی طرح تشکیل پلیس آب توسط آب و فاضلاب مشهد در دست پیگیری ست.

گفتنی ست با هدف بررسی میزان تحقق مصوبات جلسه گذشته، عملکرد دستگاه های اجرایی درخصوص مدیریت بحران آب مشهد ارائه شد.