بیان اسم اشخاص قبل از اثبات اتهام در دادگاه درست نیست/ تذکر به چین در قبال رفتار با مسلمانان

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی، بعد از ظهر دوشنبه در جلسه تفسیر قرآن کریم که در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر حضرت معصومه(س) برگزار شد، در سخنانی با بیان اینکه زبان یکی از بزرگترین نعمتهای خداوند است که به انسان داده شده، اظهار داشت: انسان با استفاده از زبان سخن میگوید که در قرآن نیز بعد از آفرینش انسان، نعمت سخن گفتن به انسان یادآوری شده است.
وی گفت: اگر زبان وجود نداشت، انسان نمیتوانست به پیشرفتهای مختلف علمی دست یابد و در واقع زبان واسطه برنامههای بشریت است و انبیاء و پیامبران نیز از طریق گفتار و زبان مردم را هدایت میکردند.
این مرجع تقلید، عنوان کرد: کسانی که مادرزادی لال هستند و یا در اثر بیماری قادر به تلکم نیستند، زندگی سختی دارند و با مشکلات متعددی مواجهاند.
هر چقدر نعمتی بزرگتر باشد به همان اندازه خطرات آن نیز بزرگتر است
وی با بیان اینکه به جا آوردن شکر نعمت زبان سخت و دشوار است افزود: در سوره الرحمن که سوره بیان خلقتها است در کنار نعمتها به خطرات و آفاتها نیز اشاره شده که در واقع هر چقدر نعمتی بزرگتر باشد به همان اندازه خطرات و آفات آن نیز بزرگتر است.
آیت الله مکارم شیرازی تصریح کرد: مهمترین و بزرگترین گناهان توسط زبان صورت میگیرد که برای زبان ارتکاب به ۳۰ گناه کبیره را نوشتهاند.
وی ادامه داد: طرز سخن گفتن با نامحرم در عین حالی که نباید هوس انگیز نباشد ، با خشونت و بد دهنی نیز نباید همراه باشد بلکه انسان همواره باید با ادب، سنجیده و احترام سخن بگوید.
مفسر قرآن کریم در ادامه با اشاره به آیه ۷۰ سوره احزاب با بیان اینکه در این آیه خداوند ازمومنان خواسته تا تقوای الهی پیشه کنند و سخنان محکم و منطقی را بیان کنند افزود: انسان باید از بیان سخنان بیمایه و پوچ پرهیز کند.
شخصیت انسانها زیر زبانشان نهفته است
وی بیان داشت: در روایات امده، شخصیت انسانها زیر زبانشان نهفته است و در واقع سخن گفتن طرف مقابل شخصیت او را به نمایش میگذارد.
آیت الله مکارم شیرازی با بیان اینکه انسانها نباید بیربط و بیپروا سخن بگویند ابراز داشت: افرادی که هر چه بر سر زبانشان میآید بیان میکنند و گفتار آنها حساب و کتاب ندارد انسانهای بیشخصیتی هستند که نمیشود به آنها اعتماد و روی آنها حساب باز کرد و آنها را شریک خود قرار داد.
وی در ادامه با بیان روایتی دیگر از ائمه معصومین(ع) ابراز داشت: در روایات آمده زبان هر مومن پشت قلب او است و قلب منافق پشت زبان او است که این بدان معنا است مومن وقتی میخواهد کلامی به زبان بیاورد ابتدا آن را سنجیده و در باره آن فکر میکند و بعد ان را به زبان میآورد.
مقید به اصلاح زبان خود باشیم
این مرجع تقلید تاکید کرد: اگر زبان در مسیر صحیح حرکت کند انسان در زندگی به رشد و تعالی دست مییابد و به همین دلیل باید مقید به اصلاح زبان خود باشیم.
بیان اسم اشخاص قبل از ثابت شدن در دادگاه درست نیست
آیت الله مکارم شیرازی، با بیان اینکه در روایات به مراقبت وکنترل از زبان سفارش شده است با انتقاد از برخی افراد که مطالبی بر علیه دیگران به زبان آورده و یا در روزنامه مینویسند افزود: کسی را به اتهام اختلاس دستگیر میکنند اما هنوز حکم آنها تایید نشده بر علیه وی در روزنامهها مطالب مینویسندکه در این شرایط اگر دستگاه قضایی بعد از بررسی پرونده ، آنها را تبرئه کند این افراد دیگر در نزد افکار عمومی نمیتواند جایگاه خود را بدست آورد.
وی تصریح کرد: بیان اسم اشخاص قبل از ثابت شدن در دادگاه درست نیست و انسان نباید هر چه بر زبانش آمد آن را بیان کند.
تذکر به کشور چین در خصوص نحوه رفتار با مسلمانان
استاد برجسته حوزه علیمه قم، در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه خبری خواندم که روزه گرفتن در کشور چین جرم به حساب میآید و مسلمانان را به زور وادار به روزه خواری میکنند افزود: امیدواریم این خبر درست نباشد چرا که چین با کشور ما و کشورهای اسلامی رابطه خوبی دارد و در برابر استکبار و ابرقدرتها مقاومت میکنداما ما این انتظار را نداریم که چنین رفتاری را با مسلمانان در ان کشور داشته باشند.
وی با بیان اینکه تکفیریهای سلفی و و هابیت تندرو از مسلمانان نیستند افزود: مسلمانان انسانهایی درست و وفادار به کشوری که در آن زندگی میکنند هستند که از کشور چین انتظار داریم اگر این گونه بوده رفتار خود را جبران و اصلاح کندو مسلمانان رابرای انجام فرایض دینی خود آزاد بگذارند.
شاکر نعمت زندگی در ایران باشیم
آیت الله مکارم شیرازی، تاکید کرد: همه ما باید خدا را شاکر باشیم در کشوری زندگی میکنیم که نه تنها ما را از نجام وظایف دینی باز نمیدارند بلکه به انجام آنها ترغیب و تشویق میکنند.
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